Acer презентувала розумний перстень та навушники з ШІ-функціями (фото) — Finance.ua

Acer презентувала розумний перстень та навушники з ШІ-функціями (фото) 25.05.2025, 01:16 — Технології&Авто

Acer презентувала розумний перстень та навушники з ШІ-функціями (фото)

Компанія Acer, яка відома своєю комп’ютерною технікою, виходить на ринок носимих пристроїв, представивши смарт-перстень FreeSense Ring та навушники AI TransBuds.

Про це повідомляють в Android Authority.

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Обидва пристрої використовують штучний інтелект для розширених можливостей.

Що відомо про Acer FreeSense Ring

Це легкий перстень з титановим корпусом, оснащене біометричними датчиками для моніторингу частоти серцевих скорочень, мінливості серцевого ритму, рівня кисню в крові та якості сну.

Завдяки ШІ-аналізу даних у мобільному додатку, користувачі отримують персоналізовані рекомендації щодо здоров’я та фізичної активності. Важливо, що всі функції доступні без платної підписки.

Про навушники Acer AI TransBuds

Це бездротові навушники, що забезпечують двосторонній голосовий переклад у реальному часі.

Вони підтримують 15 мов, на яких говорять в Європі, Азії, Північній та Південній Америці, а також функцію субтитрів та транскрипції для збереження розмов.

Для повноцінної роботи навушників необхідне Bluetooth-підключення до смартфона через спеціальний приймач.

Обидва пристрої будуть представлені на виставці Computex 2025, а їхній вихід на ринок очікується пізніше цього року. Acer поки не розкрила деталі щодо ціни та доступності.

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