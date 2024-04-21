Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета — Finance.ua

Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета
Компанія Xiaomi оголосила про вихід свого першого розумного кільця, яке триматиме заряд до 180 днів.
Про це пише GSMArena.
Основна відмінність смарт кільця від китайського бренду полягає в його автономності. Ймовірно, мовиться про роботу кільця в режимі очікування.
Для порівняння, Galaxy Ring від Samsung може працювати від 5 до 9 днів без підзарядки.
Попри таку живучість, кільце вдалося зберегти дуже тонким — товщина профілю складе 2,2 мм. Це зробить девайс практично непомітним при щоденному носінні.
За словами виробника, аксесуар стежитиме за активністю (кроки, калорії) і показниками здоров’я свого власника.
Є можливість виміру пульсу, рівня кисню в крові та інше — загалом все те, на що здатен розумний годинник.
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