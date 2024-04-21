Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета — Finance.ua
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Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета

Технології&Авто
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Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета
Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета, Фото: Xiaomi
Компанія Xiaomi оголосила про вихід свого першого розумного кільця, яке триматиме заряд до 180 днів.
Про це пише GSMArena.
Основна відмінність смарт кільця від китайського бренду полягає в його автономності. Ймовірно, мовиться про роботу кільця в режимі очікування.
Для порівняння, Galaxy Ring від Samsung може працювати від 5 до 9 днів без підзарядки.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Попри таку живучість, кільце вдалося зберегти дуже тонким — товщина профілю складе 2,2 мм. Це зробить девайс практично непомітним при щоденному носінні.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
За словами виробника, аксесуар стежитиме за активністю (кроки, калорії) і показниками здоров’я свого власника.
Є можливість виміру пульсу, рівня кисню в крові та інше — загалом все те, на що здатен розумний годинник.
За матеріалами:
УНІАН
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