Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета — Finance.ua

Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Кільце здоров’я від Xiaomi: компанія анонсувала вихід нового гаджета, Фото: Xiaomi

Компанія Xiaomi оголосила про вихід свого першого розумного кільця, яке триматиме заряд до 180 днів.

Про це пише GSMArena.

Основна відмінність смарт кільця від китайського бренду полягає в його автономності. Ймовірно, мовиться про роботу кільця в режимі очікування.

Для порівняння, Galaxy Ring від Samsung може працювати від 5 до 9 днів без підзарядки.

Фото: Samsung

Попри таку живучість, кільце вдалося зберегти дуже тонким — товщина профілю складе 2,2 мм. Це зробить девайс практично непомітним при щоденному носінні.

Фото: Xiaomi

За словами виробника, аксесуар стежитиме за активністю (кроки, калорії) і показниками здоров’я свого власника.

Є можливість виміру пульсу, рівня кисню в крові та інше — загалом все те, на що здатен розумний годинник.

УНІАН За матеріалами:

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