Samsung показав обручку для здоров’я — Finance.ua

Samsung показав обручку для здоров’я Сьогодні 05:49 — Технології&Авто

Samsung показав обручку для здоров’я

Південнокорейська компанія Samsung Electronics вперше показала свою обручку для здоров’я Galaxy Ring на виставці Mobile World Congress (MWC) 2024 в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє Yonhap

Обручка була представлена у трьох кольорах і дев’яти розмірах на стенді південнокорейської компанії в день відкриття цьогорічної виставки MWC.

Фото: en.yna.co.kr

У компанії заявили, що Galaxy Ring буде зручна під час сну, а внутрішня поверхня кільця обертатиметься навколо пальця користувача для вимірювання детальних даних про його стан здоров’я.

При цьому у Samsung Electronics зазначили, що не планують розкривати деталі специфікацій Galaxy Ring до офіційної презентації.

Очікується, що Galaxy Ring з’явиться на полицях магазинів пізніше цього року.

Укрінформ За матеріалами:

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