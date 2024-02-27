Samsung показав обручку для здоров’я — Finance.ua

Samsung показав обручку для здоров’я
Південнокорейська компанія Samsung Electronics вперше показала свою обручку для здоров’я Galaxy Ring на виставці Mobile World Congress (MWC) 2024 в іспанській Барселоні.
Про це повідомляє Yonhap.
Обручка була представлена у трьох кольорах і дев’яти розмірах на стенді південнокорейської компанії в день відкриття цьогорічної виставки MWC.
У компанії заявили, що Galaxy Ring буде зручна під час сну, а внутрішня поверхня кільця обертатиметься навколо пальця користувача для вимірювання детальних даних про його стан здоров’я.
При цьому у Samsung Electronics зазначили, що не планують розкривати деталі специфікацій Galaxy Ring до офіційної презентації.
Очікується, що Galaxy Ring з’явиться на полицях магазинів пізніше цього року.
Поділитися новиною