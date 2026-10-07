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Apple підвищила ціни на підписки Apple One у низці європейських країн

Технології&Авто
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Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.
Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.
Компанія Apple повідомила клієнтів про чергове підвищення вартості пакетів Apple One Family та Apple One Premier у низці європейських держав.
Про це повідомляє MacRumors.

Зміни набули чинності 5 жовтня

Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.
План Apple One Family подорожчав у таких країнах:
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Чехія;
  • Данія;
  • Угорщина;
  • Латвія;
  • Мальта;
  • Португалія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Швейцарія.
Пакет Apple One Premier став дорожчим у трьох країнах:
  • Швейцарія;
  • Іспанія;
  • Португалія.
У двох останніх державах обидва пакети зросли в ціні на 2 євро в місяць. В інших країнах підвищення є співставним у місцевих валютах. Ціна на базовий пакет Apple One Individual для всіх країн наразі залишається незмінною.
Це вже щонайменше третє підвищення вартості Apple One у 2026 році. Раніше ціни на Apple One Family та Apple One Premier зростали у США, Австралії, Канаді, Великій Британії та низці інших країн, тоді як пакет Individual подорожчав у США, Бразилії, Чилі та Мексиці.
Нагадаємо, що з 14 вересня 2026 року оформлення Apple One в Україні (а також у понад 100 інших країнах) закрите для нових користувачів. Пакет залишається активним лише для тих, хто оформив його до цієї дати та продовжує сплачувати без перерв. Важливо, що у разі скасування передплати відновити Apple One вже неможливо.
За матеріалами:
mezha.media
Apple
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