Apple підвищила ціни на підписки Apple One у низці європейських країн

Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.

Компанія Apple повідомила клієнтів про чергове підвищення вартості пакетів Apple One Family та Apple One Premier у низці європейських держав.

Про це повідомляє MacRumors.

Зміни набули чинності 5 жовтня

Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.

План Apple One Family подорожчав у таких країнах:

Бельгія;

Болгарія;

Чехія;

Данія;

Угорщина;

Латвія;

Мальта;

Португалія;

Словаччина;

Словенія;

Іспанія;

Швейцарія.

Пакет Apple One Premier став дорожчим у трьох країнах:

Швейцарія;

Іспанія;

Португалія.

У двох останніх державах обидва пакети зросли в ціні на 2 євро в місяць. В інших країнах підвищення є співставним у місцевих валютах. Ціна на базовий пакет Apple One Individual для всіх країн наразі залишається незмінною.

Це вже щонайменше третє підвищення вартості Apple One у 2026 році. Раніше ціни на Apple One Family та Apple One Premier зростали у США, Австралії, Канаді, Великій Британії та низці інших країн, тоді як пакет Individual подорожчав у США, Бразилії, Чилі та Мексиці.