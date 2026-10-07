Apple підвищила ціни на підписки Apple One у низці європейських країн

Для нових абонентів нові тарифи діють одразу, а для чинних — під час наступного поновлення підписки.
План Apple One Family подорожчав у таких країнах:
Бельгія;
Болгарія;
Чехія;
Данія;
Угорщина;
Латвія;
Мальта;
Португалія;
Словаччина;
Словенія;
Іспанія;
Швейцарія.
Пакет Apple One Premier став дорожчим у трьох країнах:
Швейцарія;
Іспанія;
Португалія.
У двох останніх державах обидва пакети зросли в ціні на 2 євро в місяць. В інших країнах підвищення є співставним у місцевих валютах. Ціна на базовий пакет Apple One Individual для всіх країн наразі залишається незмінною.
Це вже щонайменше третє підвищення вартості Apple One у 2026 році. Раніше ціни на Apple One Family та Apple One Premier зростали у США, Австралії, Канаді, Великій Британії та низці інших країн, тоді як пакет Individual подорожчав у США, Бразилії, Чилі та Мексиці.
Нагадаємо, що з 14 вересня 2026 року оформлення Apple One в Україні (а також у понад 100 інших країнах) закрите для нових користувачів. Пакет залишається активним лише для тих, хто оформив його до цієї дати та продовжує сплачувати без перерв. Важливо, що у разі скасування передплати відновити Apple One вже неможливо.