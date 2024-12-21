Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото) — Finance.ua
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Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото)

Технології&Авто
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Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото)
Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото)
Розумні кільця присутні на ринку вже деякий час, і їхній асортимент поступово розширюється. Маловідома компанія Rogbid стала першою, хто випустив такий пристрій із вбудованим дисплеєм.
Про це пише Gizmochina.

Характеристики

Модель SR08 Ultra отримала маленький дисплей. Причому це OLED, та ще й сенсорний.
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При натисканні на нього виводиться інформація про пройдені кроки, ЧСС, рівень кисню в крові, витрачені калорії.
Також можна дізнатися точний час, дату, отримати прогноз погоди і т. д. По суті, все те саме, що і на традиційних фітнес-браслетах.
Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото)
Хоч дисплей призначений виключно для виведення даних і не підтримує активну взаємодію з кільцем, для деяких користувачів саме його наявність може стати ключовою перевагою.
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Rogbid SR08 Ultra отримав титановий корпус з просунутим захистом. Кільце витримає занурення у воду на глибину до 50 метрів.
Планується випуск першого розумного кільця із вбудованим дисплеєм (фото)
Аксесуар сумісний з iOS і Android через фірмовий застосунок. Автономність досить скромна: 3−5 днів. Втім, з футляром вона виростає до 20 днів.
Смарт-кільце випускається в декількох розмірах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. За ціною 90 доларів воно доступне в таких кольорах, як золотий, срібний і чорний.
За матеріалами:
УНІАН
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