Samsung хоче випустити розумне кільце — ЗМІ 09.07.2023, 01:55 — Фондовий ринок

Samsung зареєструвала три товарні знаки, які натякають на підготовку носимих пристроїв. Інформація про це з’явилася в реєстрі Відомства інтелектуальної власності Великої Британії, повідомляє sammobile.

Йдеться про бренди Samsung Circle, Samsung Index і Samsung Insight. У них класифікація Nice Classification 9. Вона охоплює розумні каблучки, годинники, смарт-окуляри та смартфони. Можна припустити, що Samsung Circle — розумні каблучки, Samsung Index і Samsung Insight — гаджети змішаної реальності та контролери до них.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Apple скорочує виробництво своєї першої гарнітури змішаної реальності під назвою Vision Pro.

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