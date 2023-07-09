Samsung хоче випустити розумне кільце — ЗМІ — Finance.ua
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Samsung хоче випустити розумне кільце — ЗМІ

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Samsung зареєструвала три товарні знаки, які натякають на підготовку носимих пристроїв. Інформація про це з’явилася в реєстрі Відомства інтелектуальної власності Великої Британії, повідомляє sammobile.
Йдеться про бренди Samsung Circle, Samsung Index і Samsung Insight. У них класифікація Nice Classification 9. Вона охоплює розумні каблучки, годинники, смарт-окуляри та смартфони. Можна припустити, що Samsung Circle — розумні каблучки, Samsung Index і Samsung Insight — гаджети змішаної реальності та контролери до них.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Apple скорочує виробництво своєї першої гарнітури змішаної реальності під назвою Vision Pro.
За матеріалами:
bigmir.net
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