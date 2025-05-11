Sony випустить нові бездротові навушники — Finance.ua

Sony випустить нові бездротові навушники 11.05.2025, 01:08 — Технології&Авто

Sony випустить нові бездротові навушники, Фото: ілюстративне

Компанія Sony готується до випуску нової моделі бездротових повнорозмірних навушників WH-1000XM 6 , які, за чутками, повертаються до складаного дизайну, що був у WH-1000XM 4 .

З блогу Walkman стало відомо , що виробник також оновить конструкцію наголів’я, хоча чашки навушників залишилися без змін.

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6 з’являться у продажу в середині червня, хоча офіційний анонс може відбутися вже цього місяця, як Згідно з останніми даними, WH-1000XMз’являться у продажу в середині червня, хоча офіційний анонс може відбутися вже цього місяця, як пишуть в блозі Esato.

Чи зміняться ціни

5 . Водночас інсайдер Роланд Квандт повідомляє про можливе підвищення ціни на нову модель в Європі приблизно на 10% у порівнянні з попередньою моделлю WH-1000XM

Також він додав, що навушники з’являться «скоро» в сірому, чорному та синьому кольорі.

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Доступність моделі може залежати від регіону, тому на деяких ринках вона з’явиться раніше або пізніше.

Очікується, що перші зображення нових WH-1000XM 6 можуть з’явитися вже найближчим часом.

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