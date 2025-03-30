HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год — Finance.ua

HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год
Компанія Human Mobile Devices представила бездротові навушники Amped Buds з функцією зарядного кейсу на 1600 мА-год, що підтримує реверсивну бездротову зарядку.
Про це повідомляє HMD.
Amped Buds можуть зарядити iPhone 16 до 20% за допомогою магнітного підключення або до 24% - через кабель.
Це може врятувати у подорожах або в ситуаціях, коли смартфон ось-ось розрядиться.
Основні характеристики Amped Buds:
- Зарядний кейс ємністю 1600 мА-год, що дозволяє заряджати смартфони, які підтримують бездротову зарядку.
- Підтримка магнітної бездротової зарядки та дротового підключення.
- Гібридне шумопоглинання (ANC та ENC).
- До 95 годин відтворення музики.
- Сумісність з пристроями Qi2, HMD Skyline та деякими моделями Apple iPhone.
- Захист від вологи (IPX4 для кейса та IP54 для навушників).
- Налаштовуваний еквалайзер (EQ) через застосунок Amped Buds.
- Підтримка Google Fast Pair та Multipoint.
- До 8 годин роботи на одному заряді навушників (без ANC) та до 4 годин (з ANC).
Новинка доступна у трьох кольорах: чорному, блакитному та рожевому. Вага кейса — 80 г, а його товщина — всього 14 мм
HMD Amped Buds незабаром з’являться у продажу, проте ціна наразі не оголошена.
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