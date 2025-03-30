HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год — Finance.ua
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HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год

Технології&Авто
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HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год
HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год
Компанія Human Mobile Devices представила бездротові навушники Amped Buds з функцією зарядного кейсу на 1600 мА-год, що підтримує реверсивну бездротову зарядку.
Про це повідомляє HMD.
Amped Buds можуть зарядити iPhone 16 до 20% за допомогою магнітного підключення або до 24% - через кабель.
HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год
Це може врятувати у подорожах або в ситуаціях, коли смартфон ось-ось розрядиться.

Основні характеристики Amped Buds:

  • Зарядний кейс ємністю 1600 мА-год, що дозволяє заряджати смартфони, які підтримують бездротову зарядку.
  • Підтримка магнітної бездротової зарядки та дротового підключення.
  • Гібридне шумопоглинання (ANC та ENC).
  • До 95 годин відтворення музики.
  • Сумісність з пристроями Qi2, HMD Skyline та деякими моделями Apple iPhone.
  • Захист від вологи (IPX4 для кейса та IP54 для навушників).
  • Налаштовуваний еквалайзер (EQ) через застосунок Amped Buds.
  • Підтримка Google Fast Pair та Multipoint.
  • До 8 годин роботи на одному заряді навушників (без ANC) та до 4 годин (з ANC).
Новинка доступна у трьох кольорах: чорному, блакитному та рожевому. Вага кейса — 80 г, а його товщина — всього 14 мм
HMD Amped Buds незабаром з’являться у продажу, проте ціна наразі не оголошена.
За матеріалами:
speka.media
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