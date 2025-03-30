HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год — Finance.ua

HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год 30.03.2025, 01:11 — Технології&Авто

HMD анонсувала бездротові навушники з кейсом на 1600 мА·год

Компанія Human Mobile Devices представила бездротові навушники Amped Buds з функцією зарядного кейсу на 1600 мА-год, що підтримує реверсивну бездротову зарядку.

Про це повідомляє HMD.

Amped Buds можуть зарядити iPhone 16 до 20% за допомогою магнітного підключення або до 24% - через кабель.

Це може врятувати у подорожах або в ситуаціях, коли смартфон ось-ось розрядиться.

Основні характеристики Amped Buds:

Зарядний кейс ємністю 1600 мА-год, що дозволяє заряджати смартфони, які підтримують бездротову зарядку.

Підтримка магнітної бездротової зарядки та дротового підключення.

Гібридне шумопоглинання (ANC та ENC).

До 95 годин відтворення музики.

Сумісність з пристроями Qi2, HMD Skyline та деякими моделями Apple iPhone.

Захист від вологи (IPX4 для кейса та IP54 для навушників).

Налаштовуваний еквалайзер (EQ) через застосунок Amped Buds.

Підтримка Google Fast Pair та Multipoint.

До 8 годин роботи на одному заряді навушників (без ANC) та до 4 годин (з ANC).

Новинка доступна у трьох кольорах: чорному, блакитному та рожевому. Вага кейса — 80 г, а його товщина — всього 14 мм

HMD Amped Buds незабаром з’являться у продажу, проте ціна наразі не оголошена.

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