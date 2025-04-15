Oppo представила бездротові навушники Enco Free 4 (фото) — Finance.ua

Oppo представила бездротові навушники Enco Free 4 (фото) 15.04.2025, 00:38 — Фондовий ринок

Oppo представила бездротові навушники Enco Free 4 (фото)

Новинку оснащено системою активного шумоподавлення (ANC) з придушенням шуму до 55 дБ та охопленням частотного діапазону до 5500 Гц. Завдяки технології, яка визначає шум до 800 разів на секунду, забезпечується зниження перешкод від людської мови на 200%. Ефективність ANC підтверджена сертифікацією TÜV Rheinland.

Кожен навушник оснащено трьома мікрофонами: feedforward, feedback та мікрофон для дзвінків. У зв’язку з ШІ-алгоритмами вони забезпечують чітку передачу голосу під час розмов. Залежно від навколишнього середовища (будь то тихе приміщення або галаслива вулиця) навушники автоматично перемикаються між режимами шумопоглинання та прозорості.

У версії Star Ceramic Silver акустична настройка виконана разом із Dynaudio. За відтворення звуку відповідають два динаміки: 11 мм низькочастотний драйвер та 6 мм планарний твітер. Підтримується Hi-Res Wireless Audio через кодек LHDC 5.0 (192 кГц, 1 Мбіт/с), використовуються подвійні ЦАПи, а також реалізований просторовий звук з індивідуальним налаштуванням під форму вушного каналу.

Слід зазначити підтримку Bluetooth 5.4 з дальністю до 400 метрів, включаючи стабільну роботу в місцях з високою густиною пристроїв, наприклад, на вокзалах. Підтримується автоматичне перемикання між пристроями Oppo.

Кожен навушник важить 4.7 г і має ступінь захисту IP55 від пилу та вологи. Місткість батареї навушників становить 62 мАг, зарядного кейсу — 530 мАг. Час автономної роботи залежить від кодека і включення ANC. Повна зарядка навушників займає близько 50 хвилин, кейсу — близько 80 хвилин через USB-C.

Ціна

Навушники Oppo Enco Free 4 вже доступні для замовлення в Китаї. Старт продажів заплановано на 16 квітня 2025 року. Вартість версії Star Ceramic Silver складає близько $61, а Water Blue — близько $55.

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