ТОП-10 гаджетів 2025 року (фото)
Dezeen оголосило найкращі 10 гаджетів, які презентували у 2025 році. Рейтинг складала редакторка видання Ріма Сабіна Ауф.

Окуляри з автофокусом від Ixi

В окулярах немає камери, екрану, динаміка чи штучного інтелекту — лише дві «настроювані» лінзи. Ixi обіцяють, що лінзи будуть перемикатися з режиму читання на режим далекого зору залежно від того, куди дивиться користувач.
Система комунікації Gaia від Inxects

Експериментальна система комунікації перетворює сигнали стресу з навколишнього середовища на фізичні відчуття на тілі користувача.
Її створили для архітекторів, які прагнуть дослідити та зрозуміти стан навколишнього середовища. До системи входять жилет і рукавички, оснащені датчиками.
Кухонна плита Fire for Life від Escea

Виробник камінів Escea використав свій досвід, щоб розробити безпечніше рішення для відкритих вогнищ, які люди часто розпалюють для приготування їжі в таборах біженців.
Плиту з пласким корпусом виготовили з тонких сталевих листів, її збирає на місці команда ReliefAid.
Neural Band від Meta

Neural Band це доповнення до окулярів зі штучним інтелектом від Meta. Це розумний контролер у вигляді браслета, який став альтернативою клавіатурам, мишам і голосовим командам. Він підходить навіть людям з обмеженою рухливістю рук.
Fairphone 6 від Fairphone

Fairphone 6 можна ремонтувати самостійно, він також має змінні аксесуари.
У телефоні з’явився режим «Moments», що відтворює досвід використання «думфонів», даючи змогу користувачам перемикатися між звичайним інтерфейсом і більш спрощеним з обмеженою кількістю додатків.
Sunbooster від SunLED Life Science

Sunbooster — це пристрій, що кріпиться до верхньої частини монітора комп’ютера й випромінює ближнє інфрачервоне світло (NIR) для людей, які працюють у закритих приміщеннях.
NIR є невидимим, тому Sunbooster не має надзвичайно яскравого світла.
Light Phone 3 від Light and Foxconn

Light Phone 3 це «простий» телефон, на якому є лише найнеобхідніші функції.
Він має квадратні краї, перфоровану металеву решітку динаміка та тактильні ручки. Усі додатки, такі як календар чи подкасти, замість звичних іконок просто підписані текстом.
Dream Recorder від Modem

Dream Recorder від Modem — це гаджет із відкритим кодом на базі штучного інтелекту. Він призначений для спальні.
Його єдина функція — допомагати користувачам аналізувати свої сни. Пристрій створює відео на основі спогадів користувача, що дає змогу почати день з особистого ритуалу, а не з телефону.
Suri 2.0 від Suri

Це вдосконалена версія електричної зубної щітки, яка отримала нагороду Dezeen Award 2022.
Новий дизайн зберіг алюмінієвий корпус оригіналу, але отримав новий двигун, датчик тиску й індукційну зарядку. Компанія відмовляється від «непотрібних» технологій, як-от Bluetooth та інтеграції з додатками.
Навушники Kibu від Batch. Works and Morrama

Навушники Kibu призначені для самостійного складання та ремонту дітьми.
Їх виготовили з переробленого біопластику, а всі деталі є взаємозамінними й легко з’єднуються без гвинтів і клею. Навушники друкують на 3D-принтері на замовлення.
За матеріалами:
The Village Україна
