Ford знімає з виробництва кросовер Escape

Компанія Ford офіційно завершила виробництво компактного кросовера Escape на американському ринку. Останній автомобіль цієї моделі зійшов із конвеєра заводу Louisville Assembly, поставивши крапку в історії, що тривала з 2000 року.

Про це повідомляє Carscoops.

Історія кросовера Escape

Попри те що Ford робить ставку на Bronco Sport і пікап Maverick, багато дилерів відкрито висловлюють занепокоєння таким рішенням, бо побоюються, що зникнення Escape змусить покупців перейти до конкурентів.

Історично модель була однією з ключових у лінійці бренду: у піковому 2017 році продажі Escape перевищили 308 тисяч авто. У 2023 році вони скоротилися до близько 141 тисячі, а у 2024-му дещо зросли — майже до 147 тисяч. За перші 11 місяців 2025 року Ford продав 132 471 Escape.

Цей показник майже дорівнює результату Bronco Sport за той самий період, однак, за словами дилерів, традиційніший Escape часто продавався зі значними знижками, що робило його привабливішим для масового покупця.

Виробництво Escape та спорідненого Lincoln Corsair зупинили на тлі масштабної модернізації заводу в Луїсвіллі вартістю $2 млрд.

Підприємство готують до випуску середньорозмірного електричного пікапа на новій універсальній платформі електромобілів Ford, старт якого заплановано на 2027 рік.

Водночас Corsair, імовірно, збереже життя у вигляді моделі китайського виробництва.

Представники дилерської мережі кажуть, що модель відігравала ключову роль у доступному сегменті, залучала нових клієнтів і дозволяла з часом переводити їх на дорожчі моделі, зберігаючи всередині бренду.

Її зникнення може коштувати бренду цілого покоління клієнтів, які підуть до конкурентів і більше не повернуться.

У самій Ford із цими оцінками не погоджуються. Компанія впевнена в потенціалі Bronco Sport і Maverick, а також заявляє про розробку п’яти нових доступних моделей, які планує вивести на ринок до 2030 року.

До того часу дилерам доведеться працювати з наявною лінійкою та переконувати покупців залишатися з брендом, навіть без одного з його найпопулярніших кросоверів.

