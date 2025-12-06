0 800 307 555
укр
У Китаї представили новий сімейний седан Ford Mondeo 2026 (фото)

Технології&Авто
35
У Китаї презентували новий Ford Mondeo. Великий сімейний седан пропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 288 сил. Седан Ford Mondeo 2026 надійде в продаж на китайському ринку за ціною від 150 000 до 230 000 юанів ($21 200 — 32 500).
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Ford Mondeo та його брат-близнюк Fusion не продаються в Європі та США, проте модель не зникла, адже в Китаї на підприємстві Changan Ford виробляють нове, п’яте, покоління моделі. Саме воно і пройшло планову модернізацію.
Фото: Ford
Фото: Ford
Новий Ford Mondeo зберігає обтічний дизайн із висувними дверними ручками. Оновлена модель пізнається за збільшеною решіткою радіатора та розкосими фарами. Крім того, освіжили бампери та ліхтарі.
Фото: Ford
Фото: Ford
У салоні залишили дисплей на всю ширину передньої панелі, але мультимедійна система нова. Також замінили перемикачі клімату та встановили нову дворівневу центральну консоль із бездротовими зарядками для смартфонів.
Фото: Ford
Фото: Ford
Двигуни Ford Mondeo 2026 стали потужнішими. 1,5-літровий турбомотор тепер розвиває 196 к. с., 2,0-літрова турбочетвірка — 261 к. с., а гібридна установка — 288 сил. Бензинові версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а гібрид — варіатором.
За матеріалами:
Фокус
Авто
