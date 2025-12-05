Смартфони подорожчають ще на 20% у 2026 році — причина Сьогодні 22:52 — Технології&Авто

Смартфони з кожним роком дорожчають через камери, екрани та потужні процесори. Але у 2026 році до цього списку додасться ще один ключовий фактор — пам’ять. Її нестача вже б’є по ринку, і першими це відчують покупці ґаджетів.

Про це пише CNN Business.

Чому виник дефіцит пам’яті

Причина дефіциту — вибухове зростання інфраструктури для штучного інтелекту. Meta, Microsoft, Google та інші техногіганти масово будують дата-центри й скуповують пам’ять для серверів. У результаті звичайним смартфонам і ноутбукам її просто не вистачає.

За оцінками McKinsey, до 2030 року компанії вкладуть майже $7 трлн в інфраструктуру дата-центрів по всьому світу.

Компанія Micron, що займається виробництвом пам’яті та сховищ даних, оголосила про вихід з ринку споживчої пам’яті, посилаючись на «стрибок попиту», спричинений «зростанням, зумовленим штучним інтелектом», у центрах обробки даних.

Ціни на пам’ять різко зростають

Дослідницька компанія TrendForce, яка аналізує галузь напівпровідників, оцінює, що зростання цін на пам’ять зробило виробництво смартфонів на 8−10% дорожчим у 2025 році (при цьому вищі виробничі витрати не завжди призводять до вищих споживчих цін з різних причин).

Аналітики Counterpoint Research прогнозують зростання цін на пам’ять на 30% у IV кварталі 2025 року та ще на 20% — на початку 2026-го. Через це IDC вже попереджає: світовий ринок смартфонів у 2026 році може скоротитися на 0,9%.

Найбільше це вдарить по дешевих Android-смартфонах — у цьому сегменті майже немає запасу по маржі, тож виробникам буде складно уникнути підвищення цін.

Тож, як кажуть експерти, компанії також можуть відкласти запуски деяких телефонів, щоб зосередитися на дорогих моделях, які можуть бути більш прибутковими.

Що буде далі

Очікується, що середня ціна смартфона у 2026 році зросте до $465 проти $457 у 2025-му, а загальний обсяг ринку може досягти рекордних $578,9 млрд.

Водночас аналітики прогнозують, що наприкінці 2026 року ситуація може стабілізуватися — після адаптації ланцюгів постачання зростання цін сповільниться або зупиниться.

