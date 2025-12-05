Dacia готує новий універсал C-Neo (фото) Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Dacia готує новий універсал C-Neo (фото)

Dacia наближається до прем’єри нового проєкту, який, за очікуваннями, отримає назву C-Neo. Британське видання Autoexpress оприлюднило перші подробиці й зазначило, що новинка стане не просто універсалом, а справжнім «сараєм» із кросоверними рисами.

Модель матиме витягнутий кузов, збільшений кліренс і захисні пластикові накладки на арках та порогах, покликані вберегти фарбу від подряпин.

Журналісти припускають, що Dacia C-Neo зберігатиме доступну ціну та розміститься у лінійці між моделями Duster і Bigster. У Європі новинку можуть оцінити приблизно в 22−23 тисячі євро, і це буде помітно дешевше за всіх конкурентів, що фактично зробить модель унікальною пропозицією у своєму сегменті.

Від автомобіля очікують рекордної місткості та багажника об’ємом близько 600 літрів. При цьому він не стане копією існуючого Jogger і отримає власний дизайн. Довжина машини сягатиме близько 4,5 метра, а колісна база — 2,7 метра. Основою для моделі стане платформа CMF-B, що відкриває шлях як до передньопривідних, так і до повнопривідних версій.

Щодо двигунів, інсайдери прогнозують появу 1,2-літрового м’якогібридного агрегата TCe MHEV, а також повноцінної гібридної установки потужністю 155 к.с. Дебют C-Neo очікується у 2026 році.

