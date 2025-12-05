0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dacia готує новий універсал C-Neo (фото)

Технології&Авто
74
Dacia готує новий універсал C-Neo (фото)
Dacia готує новий універсал C-Neo (фото)
Dacia наближається до прем’єри нового проєкту, який, за очікуваннями, отримає назву C-Neo. Британське видання Autoexpress оприлюднило перші подробиці й зазначило, що новинка стане не просто універсалом, а справжнім «сараєм» із кросоверними рисами.
Модель матиме витягнутий кузов, збільшений кліренс і захисні пластикові накладки на арках та порогах, покликані вберегти фарбу від подряпин.
Журналісти припускають, що Dacia C-Neo зберігатиме доступну ціну та розміститься у лінійці між моделями Duster і Bigster. У Європі новинку можуть оцінити приблизно в 22−23 тисячі євро, і це буде помітно дешевше за всіх конкурентів, що фактично зробить модель унікальною пропозицією у своєму сегменті.
Від автомобіля очікують рекордної місткості та багажника об’ємом близько 600 літрів. При цьому він не стане копією існуючого Jogger і отримає власний дизайн. Довжина машини сягатиме близько 4,5 метра, а колісна база — 2,7 метра. Основою для моделі стане платформа CMF-B, що відкриває шлях як до передньопривідних, так і до повнопривідних версій.
Щодо двигунів, інсайдери прогнозують появу 1,2-літрового м’якогібридного агрегата TCe MHEV, а також повноцінної гібридної установки потужністю 155 к.с. Дебют C-Neo очікується у 2026 році.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems