0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року

Технології&Авто
99
«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року
«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року
Загальна кількість дещо менша за жовтневу, структура цього імпорту помітно змінилася.
Якщо раніше було домінування дизельних універсалів, то листопад 2025 року увійде в історію як місяць, коли «електрички» впевнено вийшли в лідери.
Причина такої активності прозаїчна та прагматична: пільга з нульовим ПДВ для електромобілів закінчується 31 грудня. Бюджет прийнято, поправку про продовження пільг відхилено. Тож українці масово ввозять електромобілі, щоб встигнути до того, як доведеться платити щонайменше на 20% більше через повернення ПДВ.
У рейтингу марок перше місце традиційно утримує народний улюбленець Volkswagen. Тут без змін — «Гольфи» та «Пасати» везуть стабільно. На другій сходинці — преміальна Audi, що свідчить про бажання українців їздити на якісних німецьких авто.
«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року
А от на третє місце, обігнавши BMW, Nissan, Ford та Renault, увірвалася Tesla. Бренд, який офіційно навіть не представлений в Україні, став третім за популярністю в імпорті! Це безпрецедентний випадок, коли «сірий» імпорт гаджетів на колесах перевершує офіційних гігантів автоіндустрії.
Також у десятці впевнено тримаються корейці (Hyundai, KIA) та японці (Nissan), але їхні позиції зараз визначає саме наявність у лінійці популярних електроавто.
«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року
Що стосується преміальних моделей, то минулого місяця український автопарк поповнився такими автомобілями цієї категорії: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce та 2 Bentley. І хоча статистику вони не роблять, настрій точно створюють.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems