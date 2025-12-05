«Свіжопригнані» легкові авто в листопаді 2025 року
Загальна кількість дещо менша за жовтневу, структура цього імпорту помітно змінилася.
Якщо раніше було домінування дизельних універсалів, то листопад 2025 року увійде в історію як місяць, коли «електрички» впевнено вийшли в лідери.
Причина такої активності прозаїчна та прагматична: пільга з нульовим ПДВ для електромобілів закінчується 31 грудня. Бюджет прийнято, поправку про продовження пільг відхилено. Тож українці масово ввозять електромобілі, щоб встигнути до того, як доведеться платити щонайменше на 20% більше через повернення ПДВ.
У рейтингу марок перше місце традиційно утримує народний улюбленець Volkswagen. Тут без змін — «Гольфи» та «Пасати» везуть стабільно. На другій сходинці — преміальна Audi, що свідчить про бажання українців їздити на якісних німецьких авто.
А от на третє місце, обігнавши BMW, Nissan, Ford та Renault, увірвалася Tesla. Бренд, який офіційно навіть не представлений в Україні, став третім за популярністю в імпорті! Це безпрецедентний випадок, коли «сірий» імпорт гаджетів на колесах перевершує офіційних гігантів автоіндустрії.
Також у десятці впевнено тримаються корейці (Hyundai, KIA) та японці (Nissan), але їхні позиції зараз визначає саме наявність у лінійці популярних електроавто.
Що стосується преміальних моделей, то минулого місяця український автопарк поповнився такими автомобілями цієї категорії: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce та 2 Bentley. І хоча статистику вони не роблять, настрій точно створюють.
