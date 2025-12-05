Як налаштувати дзеркала авто, щоб уникати сліпих зон Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Від правильного налаштування дзеркал значною мірою залежить безпека на дорозі, однак багато водіїв регулюють їх поспіхом ще під час запуску авто, не замислюючись, що неправильний кут зменшує огляд.

Керівник СТО пояснює, що найпоширеніша помилка — це коригування дзеркал без попереднього налаштування сидіння. Лише після того, як водій зручно вмостився за кермом, варто переходити до регулювання оглядових елементів.

Ще одна типова проблема — надто велика частина кузова в полі зору бокових дзеркал. Частина крила чи дверей, яку багато водіїв бачать у відображенні, з’їдає простір огляду й ускладнює помічання авто, що наближаються збоку. Разом із тим повністю прибирати кузов із поля зору теж не варто, адже це ускладнює оцінку габаритів під час маневрувань. Оптимальним варіантом є вузька смужка власного автомобіля на краю дзеркала, яка дає змогу контролювати ширину машини, не втрачаючи видимість навколишнього простору.

Салонне дзеркало також потребує точного налаштування. Лінію горизонту краще підняти трохи вище центру відображення — це робить картинку збалансованішою. У дзеркалі повинно бути видно лише заднє скло, без елементів салону чи пасажирів, щоб уникнути зайвих відволікань.

Регулювати дзеркала під час руху не варто, адже така дія вимагає концентрації й може спричинити небезпечні ситуації. Під час паркування корисно тимчасово опустити бокові дзеркала вниз, щоб краще бачити задні колеса та бордюр, полегшуючи маневрування у тісних місцях. Після завершення маневру дзеркала потрібно повернути в стандартне положення. Правильне попереднє налаштування забезпечує комфортну, безпечну поїздку та допомагає уникати помилок і можливих ДТП.

