Ford та Renault разом випускатимуть автомобілі Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Ford та Renault разом випускатимуть автомобілі

Після кількох років співпраці з Volkswagen, Ford переходить до нового партнерства, цього разу з Renault. Перші спільні електромобілі, створені на платформі французького автовиробника, мають з’явитися у продажу вже на початку 2028 року. Це означає, що наступне покоління Ford буде не тільки електричним, а й фактично французьким за походженням — адже їх розроблятимуть і вироблятимуть на півночі Франції.

Бекґраунд

Продажі Ford в Європі продовжують падати. За даними європейської асоціації автовиробників автомобілів, американський бренд поставив на континент 1,2 мільйона автомобілів у 2005 році, займаючи 8,3% частки ринку. Через 20 років поставки впали до лише 256 750 за перші десять місяців 2025 року, знизивши частку ринку Ford до 2,9%. Останні два місяці навряд чи суттєво покращать результати.

За останній час було чимало невтішних новин від Ford в Європі. За останнє десятиліття Ford зупинив виробництво Ka, Fiesta, Focus та Mondeo, а тепер укладає союзи з іншими автовиробниками. Після співпраці з Volkswagen над Explorer на базі ID.4 та Capri на базі ID.5, його наступні електромобілі будуть розроблені та виготовлені Renault на півночі Франції.

Хоча Renault розроблятиме майбутні електромобілі, Ford стверджує, що автомобілі матимуть «автентичну ДНК бренду Ford» та «виразну динаміку водіння». Ці майбутні моделі будуть побудовані на платформі Ampere, а перші два автомобілі заплановані на початок 2028 року.

Читайте також Ford остаточно зняв з виробництва легендарний Focus

Що відомо про угоду Ford і Renault

Наразі Ford та Renault не розкривають ідентичності цих перших моделей, але враховуючи вибір платформи, вони будуть невеликими за розміром. Архітектура AmpR Small лежить в основі Twingo, Renault 4, Renault 5, Alpine A290 та Nissan Micra. AmpR Medium служить основою для електричних Megane, Scenic, Alpine A390 та Nissan Ariya.

Оскільки Ford заявляє, що докладе зусиль, щоб диференціювати свої моделі від аналогів Renault, варто чекати більше змін, ніж ті, що Nissan застосував до Micra, яка по суті є ребрендованим R5. Якщо один з двох електромобілів буде хетчбеком, який з’явиться приблизно через 24 місяці, інший може бути кросовером на базі R4.

Якої б форми вони не прийняли, ці моделі на базі Renault не будуть прямою заміною для неіснуючих легкових автомобілів Ford. Ka, Fiesta, Focus та Mondeo, які мали двигуни внутрішнього згоряння.

Майбутні автомобілі будуть повністю електричними. Як наслідок, вони будуть дорожчими, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння аналогічного розміру, а це означає, що Ford не може реально очікувати повернення частки ринку, яку втратив за останні 20 років.

Логіка підказує, що рентабельність не буде високою, враховуючи, що Ford просить Renault взяти на себе важку роботу. Електромобілі також залишаються значно дорожчими у виробництві, ніж аналогічні моделі з двигунами внутрішнього згоряння. З іншого боку, угода допомагає Ford прискорити запуск нових моделей та зберегти свої позиції на жорстко конкурентному ринку Європи.

Дві компанії також об’єднують зусилля у сфері легких комерційних автомобілів. З цією метою Ford та Renault підписали лист про наміри щодо спільної розробки та виробництва невеликих фургонів.

motorcar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.