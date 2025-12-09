Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото) Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото), Фото: humanoidsdaily.com

Виробник побутової техніки Midea представив нового промислового гуманоїда Miro U — робота з шістьма руками, який компанія збирається впровадити на своїх заводах уже наприкінці цього року.

Як повідомляє Humanoids Daily, Midea відмовилася від звичної антропоморфної конструкції. У Miro U є голова і торс, але замість двох рук відразу шість, а замість ніг платформа, здатна розвертатися на місці на 360 градусів.

У компанії стверджують, що така конструкція дає змогу роботу виконувати завдання, що виходять за рамки людських фізіологічних можливостей.

Фото: humanoidsdaily.com

Дві нижні руки призначені для підйому важких деталей, тоді як верхні можуть паралельно займатися точними операціями. Midea планує використовувати Miro U на лінії з виробництва пральних машин, розраховуючи збільшити ефективність складання приблизно на 30%.

Компанія також розвиває ширшу лінійку роботів. Крім промислових моделей серії Miro, паралельно створюється серія Meila для побутових завдань. У 2026 році Midea хоче почати використовувати гуманоїдів цієї серії для допомоги і супроводу покупців у власних магазинах.

