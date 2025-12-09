0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото)

Технології&Авто
32
Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото)
Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото), Фото: humanoidsdaily.com
Виробник побутової техніки Midea представив нового промислового гуманоїда Miro U — робота з шістьма руками, який компанія збирається впровадити на своїх заводах уже наприкінці цього року.
Як повідомляє Humanoids Daily, Midea відмовилася від звичної антропоморфної конструкції. У Miro U є голова і торс, але замість двох рук відразу шість, а замість ніг платформа, здатна розвертатися на місці на 360 градусів.
У компанії стверджують, що така конструкція дає змогу роботу виконувати завдання, що виходять за рамки людських фізіологічних можливостей.
Фото: humanoidsdaily.com
Фото: humanoidsdaily.com
Дві нижні руки призначені для підйому важких деталей, тоді як верхні можуть паралельно займатися точними операціями. Midea планує використовувати Miro U на лінії з виробництва пральних машин, розраховуючи збільшити ефективність складання приблизно на 30%.
Компанія також розвиває ширшу лінійку роботів. Крім промислових моделей серії Miro, паралельно створюється серія Meila для побутових завдань. У 2026 році Midea хоче почати використовувати гуманоїдів цієї серії для допомоги і супроводу покупців у власних магазинах.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems