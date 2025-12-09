Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото)
Виробник побутової техніки Midea представив нового промислового гуманоїда Miro U — робота з шістьма руками, який компанія збирається впровадити на своїх заводах уже наприкінці цього року.
Як повідомляє Humanoids Daily, Midea відмовилася від звичної антропоморфної конструкції. У Miro U є голова і торс, але замість двох рук відразу шість, а замість ніг платформа, здатна розвертатися на місці на 360 градусів.
У компанії стверджують, що така конструкція дає змогу роботу виконувати завдання, що виходять за рамки людських фізіологічних можливостей.
Дві нижні руки призначені для підйому важких деталей, тоді як верхні можуть паралельно займатися точними операціями. Midea планує використовувати Miro U на лінії з виробництва пральних машин, розраховуючи збільшити ефективність складання приблизно на 30%.
Компанія також розвиває ширшу лінійку роботів. Крім промислових моделей серії Miro, паралельно створюється серія Meila для побутових завдань. У 2026 році Midea хоче почати використовувати гуманоїдів цієї серії для допомоги і супроводу покупців у власних магазинах.
Поділитися новиною
Також за темою
Виробник побутової техніки представив гуманоїдного робота з шістьма руками (фото)
Tesla випустила святкове оновлення 2025 року
Китайські продажі авто демонструють найбільший спад за 10 місяців
Британія буде використовувати ШІ для захисту від росії підводних кабелів і трубопроводів
Автопром Німеччини переживає рекордне скорочення робочих місць
WSJ: росія відстає в розвитку штучного інтелекту попри прагнення лідирувати у світі