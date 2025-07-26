Xiaomi представила водонепроникні навушники для плавання — Finance.ua
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Xiaomi представила водонепроникні навушники для плавання

Технології&Авто
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Xiaomi представила водонепроникні навушники для плавання
Xiaomi представила водонепроникні навушники для плавання
Компанія Xiaomi випустила нову модель навушників Bone Conduction Headphones 2, орієнтовану для користування під водою.
Про це пише NotebookCheck з посиланням на Xiaomi.
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Пристрій використовує технологію кісткової провідності, що дозволяє передавати звук через кістки черепа напряму до внутрішнього вуха, обходячи традиційні динаміки.
Це забезпечує навушникам підвищену водонепроникність по стандарту IP68, що дозволяє користуватись ними під час підводного плавання.
Навушники також оснащено вбудованою пам’яттю 32 Гб, що дозволяє зберігати музичні файли для автономного прослуховування без потреби в підключенні до смартфона.
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Акумулятор пристрою має ємність 165 мА·г і забезпечує до 12 годин роботи на одному заряді. Навушники можуть працювати на глибині до 5 метрів протягом 2 годин без втрати функціональності.
Xiaomi Bone Conduction Headphones 2 доступні в Китаї в чорному та білому кольорах за орієнтовною ціною $97. Інформація щодо міжнародного релізу поки що відсутня.
За матеріалами:
mezha.media
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