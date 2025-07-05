Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core — Finance.ua
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Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core

Технології&Авто
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Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Samsung випустила Galaxy Buds Core — нові TWS-навушники, які замінять Galaxy Buds FE. Новинку вже можна придбати, але поки лише в Індії. Ціна питання — близько $60.
Про це повідомляє FoneArena.
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Новинка отримала покращення у роботі від акумулятора, але не таке значне, як повідомлялося раніше.
Galaxy Buds Core можуть забезпечити до 35 годин із зарядним кейсом, тоді як Galaxy Buds FE пропонували до 30 годин відтворення музики.
Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Кейс новинки має акумулятор ємністю 500 мА•год, а у навушниках акумулятор по 65 мА•год.
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З ввімкненим активним шумопоглинанням цього буде достатньо для 20 годин відтворення, а без ANC — до 35 годин.
Для порівняння, FE мають 470 та по 60 мА•год й пропонують 21/30 годин роботи відповідно.
Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Проте, якщо навушники з’являться і на інших ринках за ціною у близько $60, то на такі результати важко скаржитися, враховуючи що FE коштують $99.
Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Що стосується інших функцій, то Galaxy Buds Core, окрім активного шумозаглушення, підтримують режим прозорості.
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Крім того, навушники дозволяють легко перемикатися між пристроями Galaxy — смартфонами, планшетами та ноутбуками.
Кожен навушник оснащений одним драйвером, який, за словами виробника, забезпечує потужні баси та якісний звук.
Samsung представила нові бюджетні навушники Galaxy Buds Core
Крім того, у Buds Core є по три мікрофони для чіткішого звуку під час дзвінків і функція перекладу на базі Galaxy AI, що дозволяє трансформувати голосові дзвінки в текст у реальному часі.
На останок, Galaxy Buds Core мають ще захист від пилу та води за стандартом IP54, модуль Bluetooth 5.4 і підтримують кодеки AAC, SBC та Scalable.
За матеріалами:
mezha.media
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