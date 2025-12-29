ISW розкрив умови для завершення війни: росія вимагає більшого, ніж Україна Сьогодні 10:36

Заяви Кремля свідчать про те, що цілі росії у війні проти України виходять далеко за межі захоплення окремих територій, зокрема Донецької області.

У звіті ISW зазначається, що Москва наполягає не лише на територіальних поступках, а й на виконанні ширших вимог до України, НАТО та Заходу загалом. Зокрема, Росія прагне змін у безпековій архітектурі Європи та обмеження впливу НАТО, що виходить за рамки суто українського питання.

«Останні заяви Кремля суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для закінчення війни. Кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, запропоновані Європою. Представники Кремля також закликали включити до будь-якої майбутньої мирної угоди вимоги Росії про припинення розширення НАТО та відведення його кордонів», — зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють: будь-яка мирна угода, яка не враховує цих ширших вимог Кремля, не задовольнить Росію. Відповідно, такий формат домовленостей навряд чи приведе до тривалого миру або до нормалізації відносин між Росією та Європою чи США.

росія готується до війни з НАТО

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни посилили занепокоєння можливою новою агресією з боку Москви. Держави активізували підготовку до потенційних загроз, оновлюючи армії та розробляючи оборонні сценарії.

Начальник Генштабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт заявив, що з огляду на темпи переозброєння Росія може стати реальною загрозою для Європи вже за п’ять років.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає, що РФ здатна атакувати одну з країн НАТО у 2029 році, після відновлення військового потенціалу, втраченого у війні проти України.

