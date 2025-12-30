0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Популярний розкішний позашляховик, якого слід уникати — причини

Технології&Авто
41
Популярний розкішний позашляховик, якого слід уникати — причини
Популярний розкішний позашляховик, якого слід уникати — причини
Consumer Reports оприлюднило результати свого дослідження ринку розкішних субкомпактних позашляховиків, у якому не рекомендує водіям обирати модель Alfa Romeo Tonale 2026 року.
Про це повідомляє Slashgear з посиланням на оцінки авторитетного видання.
Експерти Consumer Reports провели комплексні дорожні випробування в реальних умовах, а також проаналізували дані власної системи опитувань, щоб оцінити продуктивність і надійність автомобіля. За підсумками тестів Tonale отримав низькі оцінки порівняно з конкурентами у своєму сегменті.
Серед основних недоліків фахівці назвали нерівномірну подачу потужності та недостатньо плавну їзду. Хоча автомобіль продемонстрував хорошу динаміку, швидкість стала чи не єдиною помітною перевагою з погляду продуктивності.
Крім того, експерти звернули увагу на гучну кабіну, велику кількість пластику в салоні та незручну сенсорну систему, яка ускладнює навігацію та користування основними функціями авто.
Натомість Consumer Reports радить звернути увагу на BMW X1, який отримав значно вищі оцінки у категорії розкішних субкомпактних SUV 2026 року. За даними видання, ця модель краще підходить для нових власників позашляховиків завдяки керованості, економічності та більш якісному інтер’єру.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems