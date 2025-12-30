Популярний розкішний позашляховик, якого слід уникати — причини
Consumer Reports оприлюднило результати свого дослідження ринку розкішних субкомпактних позашляховиків, у якому не рекомендує водіям обирати модель Alfa Romeo Tonale 2026 року.
Про це повідомляє Slashgear з посиланням на оцінки авторитетного видання.
Експерти Consumer Reports провели комплексні дорожні випробування в реальних умовах, а також проаналізували дані власної системи опитувань, щоб оцінити продуктивність і надійність автомобіля. За підсумками тестів Tonale отримав низькі оцінки порівняно з конкурентами у своєму сегменті.
Серед основних недоліків фахівці назвали нерівномірну подачу потужності та недостатньо плавну їзду. Хоча автомобіль продемонстрував хорошу динаміку, швидкість стала чи не єдиною помітною перевагою з погляду продуктивності.
Крім того, експерти звернули увагу на гучну кабіну, велику кількість пластику в салоні та незручну сенсорну систему, яка ускладнює навігацію та користування основними функціями авто.
Натомість Consumer Reports радить звернути увагу на BMW X1, який отримав значно вищі оцінки у категорії розкішних субкомпактних SUV 2026 року. За даними видання, ця модель краще підходить для нових власників позашляховиків завдяки керованості, економічності та більш якісному інтер’єру.
