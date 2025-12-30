Dacia спростувала чутки про мінівен Sandman Сьогодні 05:47 — Технології&Авто

Dacia спростувала чутки про мінівен Sandman

З 2023 року соцмережі рясніють відеороликами та статтями про нібито плани Dacia випустити ультрасучасний, але при цьому бюджетний мінівен-кемпер.

Проте за яскравими заголовками та реалістичними рендерами ховалася лише одна правда: жодної Dacia Sandman не з’явиться ні у 2025-му, ні у 2026-му, ні навіть у 2027 році.

Походження цих чуток пов’язане з успіхом компактвена Dacia Jogger, який у 2022−2023 роках дебютував на платформі CMF-B. Цей мінівен/універсал став популярним серед сімейних покупців та любителів активного відпочинку завдяки кемпер-версії Sleep Pack. Швидкий успіх Jogger надихнув деяких користувачів соцмереж домислювати про появу набагато більшого та місткішого автомобіля від Dacia.

Ситуацію підживив макет, нібито помічений у відділі розробок Dacia, що нагадував формат мінівена. Відеоролики та рендери в інтернеті, які обіцяли швидкий дебют такої моделі, збирали сотні тисяч і навіть мільйони переглядів. Насправді ж усі ці матеріали були створені штучним інтелектом або оброблені у Photoshop.

Сама Dacia жодного разу не анонсувала подібний проект, і в офіційних документах компанії чи Renault Group такого автомобіля не фігурує. Усе інше залишалося лише вигадкою та інтернет-спекуляцією.

