Які вживані авто купували українці

У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.
Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.
Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:
  • бензинові авто — 27%;
  • гібридні — 8%;
  • дизельні — 4%;
  • автомобілі з ГБО — 1%.
Купівля автомобіля — це значні витрати, тому дедалі більше водіїв звертають увагу не лише на дизайн, а й на надійність, безпеку та витрати на утримання.
Особливо це актуально для людей, які шукають практичний автомобіль «на роки»: з помірною витратою пального, сучасними системами допомоги водієві та мінімальними витратами на обслуговування.
Ділимося рейтингом, де експерти обрали п’ять моделей 2025 року, які найчастіше називають вдалим вибором для тривалого користування.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
