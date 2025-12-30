Які вживані авто купували українці Сьогодні 09:33 — Технології&Авто

Які вживані авто купували українці

У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:

бензинові авто — 27%;

гібридні — 8%;

дизельні — 4%;

автомобілі з ГБО — 1%.

