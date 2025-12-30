Які вживані авто купували українці
У минулому місяці українці придбали 9,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років.
Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тис. легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили 39% від загальної кількості імпортованих вживаних авто.
Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі — 60%. Далі за типом силової установки йдуть:
- бензинові авто — 27%;
- гібридні — 8%;
- дизельні — 4%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
Купівля автомобіля — це значні витрати, тому дедалі більше водіїв звертають увагу не лише на дизайн, а й на надійність, безпеку та витрати на утримання.
Особливо це актуально для людей, які шукають практичний автомобіль «на роки»: з помірною витратою пального, сучасними системами допомоги водієві та мінімальними витратами на обслуговування.
Ділимося рейтингом, де експерти обрали п’ять моделей 2025 року, які найчастіше називають вдалим вибором для тривалого користування.
