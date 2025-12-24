Експерти назвали автомобілі 2025 року, які вирізняються надійністю
Купівля автомобіля — це значні витрати, тому дедалі більше водіїв звертають увагу не лише на дизайн, а й на надійність, безпеку та витрати на утримання. Особливо це актуально для людей, які шукають практичний автомобіль «на роки»: з помірною витратою пального, сучасними системами допомоги водієві та мінімальними витратами на обслуговування.
Ділимося рейтингом від порталу GoBankingRates, де експерти обрали п’ять моделей 2025 року, які найчастіше називають вдалим вибором для тривалого користування.
Toyota Corolla Hybrid 2025
- Середня ціна у США: $23 635
Гібридна Corolla традиційно вважається одним із найбільш надійних автомобілів у своєму класі. Модель 2025 року поєднує економну витрату пального, просте обслуговування та високий рівень безпеки. Завдяки хорошій оглядовості, компактним габаритам і плавному ходу автомобіль підходить як для щоденних поїздок, так і для далеких подорожей.
Оновлена версія отримала світлодіодні фари, комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0 та двигун потужністю 138 к. с., що забезпечує баланс між динамікою й економічністю.
Mazda CX-50 2025
- Середня ціна у США: $30 300
Mazda CX-50 — варіант для тих, хто хоче більше простору та універсальності. Кросовер підходить і для міста, і для поїздок за місто, пропонуючи комфортний салон і хорошу керованість.
Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, має продуманий інтер’єр і кілька режимів водіння, зокрема для бездоріжжя. Витрата пального вища, ніж у седанів, але це компенсується функціональністю та комфортом.
Hyundai Elantra 2025
- Середня ціна у США: $21 875
Hyundai Elantra — один із найдоступніших варіантів у добірці. Це практичний седан із сучасними технологіями та низькими витратами на утримання.
Модель вирізняється високою паливною ефективністю, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, бездротовою зарядкою і трирічним безкоштовним сервісом. Elantra не претендує на преміум, але добре підходить для щоденних поїздок і тривалого користування.
Kia K4 2025
- Середня ціна у США: $23 145
Kia K4 — компактний, але комфортний автомобіль, орієнтований на повсякденні потреби та сімейні поїздки. Модель отримала розширений набір систем допомоги водієві та одну з найдовших гарантій на ринку — до 10 років.
Серед ключових переваг — просторий другий ряд сидінь, зручний салон і зрозумілі технології без перевантаження складними функціями. Це збалансований варіант для тих, хто цінує комфорт і практичність.
Toyota Camry 2025
- Середня ціна у США: $28 400
Toyota Camry залишається одним із найпопулярніших середньорозмірних седанів завдяки поєднанню надійності, комфорту та ефективності. Версія 2025 року пропонує потужність до 232 к. с. і змішану витрату пального до 51 милі на галон.
Автомобіль оснащений двозонним клімат-контролем, пам’яттю налаштувань сидінь, датчиками дощу та опціями підігріву керма. Camry підходить для тих, хто шукає стабільний, зручний і перевірений часом автомобіль.
Раніше ми повідомляли, у середньому більшість нових машин за перші три роки втрачають 30−40% вартості.
