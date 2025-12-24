Експерти назвали автомобілі 2025 року, які вирізняються надійністю 24.12.2025, 00:01 — Технології&Авто

Фото: https://www.edmunds.com/car-news/2025-mazda-cx-50-hybrid-first-drive-review-tested.html, www.edmunds.com

Купівля автомобіля — це значні витрати, тому дедалі більше водіїв звертають увагу не лише на дизайн, а й на надійність, безпеку та витрати на утримання. Особливо це актуально для людей, які шукають практичний автомобіль «на роки»: з помірною витратою пального, сучасними системами допомоги водієві та мінімальними витратами на обслуговування.

Ділимося рейтингом від порталу GoBankingRates , де експерти обрали п’ять моделей 2025 року, які найчастіше називають вдалим вибором для тривалого користування.

Toyota Corolla Hybrid 2025

Середня ціна у США: $23 635

Гібридна Corolla традиційно вважається одним із найбільш надійних автомобілів у своєму класі. Модель 2025 року поєднує економну витрату пального, просте обслуговування та високий рівень безпеки. Завдяки хорошій оглядовості, компактним габаритам і плавному ходу автомобіль підходить як для щоденних поїздок, так і для далеких подорожей.

Оновлена версія отримала світлодіодні фари, комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0 та двигун потужністю 138 к. с., що забезпечує баланс між динамікою й економічністю.

Mazda CX-50 2025

Середня ціна у США: $30 300

Mazda CX-50 — варіант для тих, хто хоче більше простору та універсальності. Кросовер підходить і для міста, і для поїздок за місто, пропонуючи комфортний салон і хорошу керованість.

Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, має продуманий інтер’єр і кілька режимів водіння, зокрема для бездоріжжя. Витрата пального вища, ніж у седанів, але це компенсується функціональністю та комфортом.

Hyundai Elantra 2025

Середня ціна у США: $21 875

Hyundai Elantra — один із найдоступніших варіантів у добірці. Це практичний седан із сучасними технологіями та низькими витратами на утримання.

Модель вирізняється високою паливною ефективністю, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, бездротовою зарядкою і трирічним безкоштовним сервісом. Elantra не претендує на преміум, але добре підходить для щоденних поїздок і тривалого користування.

Kia K4 2025

Середня ціна у США: $23 145

Kia K4 — компактний, але комфортний автомобіль, орієнтований на повсякденні потреби та сімейні поїздки. Модель отримала розширений набір систем допомоги водієві та одну з найдовших гарантій на ринку — до 10 років.

Читайте також Kia створила дешевого конкурента VW Golf (фото)

Серед ключових переваг — просторий другий ряд сидінь, зручний салон і зрозумілі технології без перевантаження складними функціями. Це збалансований варіант для тих, хто цінує комфорт і практичність.

Toyota Camry 2025

Середня ціна у США: $28 400

Toyota Camry залишається одним із найпопулярніших середньорозмірних седанів завдяки поєднанню надійності, комфорту та ефективності. Версія 2025 року пропонує потужність до 232 к. с. і змішану витрату пального до 51 милі на галон.

Автомобіль оснащений двозонним клімат-контролем, пам’яттю налаштувань сидінь, датчиками дощу та опціями підігріву керма. Camry підходить для тих, хто шукає стабільний, зручний і перевірений часом автомобіль.

Раніше ми повідомляли , у середньому більшість нових машин за перші три роки втрачають 30−40% вартості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.