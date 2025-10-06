Kia створила дешевого конкурента VW Golf (фото)

0 800 307 555
У європейському С-класі залишається все менше гравців. Тож модель Kia K4 з новими силами кине виклик VW Golf — це дешевий і небезпечний суперник німецького хетчбека.
Про машину розповідає Carscoops.
Нова Kia K4 готова до виходу на ринок. Поки що є британська ціна — у перерахунку на євро — від 29 800. У континентальній Європі буде ще дешевше, але навіть так ціна Volkswagen Golf вища на 2500 євро.
Новий бюджетник Kia K4 2025 року пропонується покупцям з практичними кузовами седан (у США) і хетчбек. Седан прийшов на зміну Kia Forte і Cerato. А хетчбек замінив Kia Ceed.
Передня світлотехніка отримала суворе виконання. Це надає машині різкого, брутального і «насупленого» вигляду — сміливо і незвично. Задні ліхтарі об’єднані довгою горизонтальною смугою, але основні блоки встановлені вертикально. Ручки задніх дверей інтегровані в стійки даху.
Бюджетник Kia K4 2025 року на ринку зустріне кілька суперників крім Golf: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. У лінійці є бензинові двигуни об’ємом 1,6 (турбо, 190 к.с.) і 2 л (147 к.с.).
Обозреватель
