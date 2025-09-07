Презентовано оновлений кросовер Kia Sportage 2025 року
Недорогий кросовер Kia Sportage змагається з Toyota RAV4 і є одним із бестселерів популярного сегмента. Після модернізації машина вийшла на ринок — в тому числі в Україні.
Про модель Kia Sportage 2025 року після оновлення повідомили на сайті компанії.
Кросовер має сучасніший вигляд. Традиційно виробник сміливо експериментує із зовнішністю своїх машин навіть у рамках рестайлінгу. Усе саме так і сталося.
Новий Kia Sportage отримав змінену передню частину. Замінили бампери і зовнішню світлотехніку, з’явилися нові колісні диски.
Змінилося оформлення салону Kia Sportage 2025. Оновили мультимедійну систему та збільшили монітори.
Двигуни Kia Sportage 2025 року в Україні:
- бензин 1,6 л (150 к.с.);
- дизель 1,6 л (136 к.с.).
Ціна Kia Sportage 2025 року в Україні стартує з 1 262 316 грн за бензиновий варіант. Дизельний кросовер оцінили щонайменше в 1 508 034 грн.
