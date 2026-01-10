Електрокари домінують у рейтингу найпопулярніших нових авто у грудні Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Електрокари домінують у рейтингу найпопулярніших нових авто у грудні

У грудні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі — 8 з 10.

Титул лідера ринку у грудні здобув електрокросовер Volkswagen ID. Unyx.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

Volkswagen ID. Unyx — 825 од.;

BYD Leopard 3 — 735 од.;

BYD Sea Lion 06 — 641 од.;

Renault Duster — 582 од.;

Zeekr 7X — 442 од.;

Toyota RAV-4 — 408 од.;

BYD Sea Lion 07 — 387 од.;

Zeekr 001 — 363 од.;

BYD Yuan Up — 308 од.;

Honda eNP2 — 306 од.

Скільки коштує розмитнення електромобіля у 2026 році

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 січня в Україні почав діяти загальний режим оподаткування електромобілів. Під час імпорту та продажу електрокарів знову нараховується податок на додану вартість за повною ставкою 20%.

У 2026 році імпорт електромобіля передбачає такі платежі:

ПДВ: 20% від митної вартості;

ввізне мито: 0% для електромобілів (оснащених виключно електричними двигунами, тобто не гібридів);

акциз: мінімальний — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї (на практиці це 30−100 євро);

збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації: відсутній для електромобілів (що дає економію ще кількох відсотків від вартості авто у порівнянні з іншими сегментами).

