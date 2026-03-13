Експерти розповіли, як вирішити проблему доріг в Україні
У Кабміні обіцяють, що за пів року дороги «приведуть до ладу». Та їздити українськими дорогами стане легше вже за місяць.
Такий прогноз для УНІАН зробив засновник компаній Prime, що займається логістикою нафтопродуктів, паливний експерт Дмитро Льоушкін.
«По містам ями вже відновлюють і ремонтують. Десь, скажімо, за місяць ця проблема піде на спад. Але цей місяць дуже обережно потрібно поїздити», — зазначив експерт.
За його словами, наразі у поганому стані фактично усі ключові магістралі країни.
«Київ-Одеса — жахливо, Київ-Чоп — жахливо, з Києва на Харків — також жахливо. Ями серйозні всюди. Тобто немає такого, що тут гарно, а тут погано. Ми цього року пережили рекордну зиму, яку вже 20 років не бачили. Потрібно розуміти, що такі морози, звісно, ударять по дорожньому покриттю», — пояснив Льоушкін.
Він додав, що ситуацію погіршило повномасштабне вторгнення росії, через яке протягом останніх років масштабні ремонти майже не проводилися, а виконувалися лише підтримувальні роботи, тому стан доріг поступово погіршувався.
Виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін додає, що одна з причин швидкого псування доріг — специфічні погодні умови взимку, коли температура сильно коливається, що треба враховувати під час будівництва дорожньої інфраструктури.
«Ми маємо враховувати наші кліматичні умови для того, щоб будувати більш якісні дороги. Є інші країни, які знаходяться в таких же кліматичних зонах, але вони не мають таких постійних ремонтів і великих витрат на дороги», — пояснює Амелін.
