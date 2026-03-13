ТОП-5 речей, які потрібно зробити з авто навесні (інфографіка) Сьогодні 06:56 — Технології&Авто

Обслуговування авто після зими варто розглядати не лише як питання зовнішнього вигляду, а й як спосіб уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Після зими дорожня сіль і бруд накопичуються у важкодоступних місцях кузова та підвіски, що з часом може призвести до корозії, пише mmr.net.ua

Шини

Навесні слід переходити з зимових на літні. У містах це зазвичай роблять уже на початку квітня, тоді як у холодніших регіонах варто почекати до середини квітня, початку травня. Власникам всесезонних шин достатньо регулярно перевіряти їхній стан і контролювати тиск щонайменше раз на місяць, адже неправильний тиск значно скорочує ресурс гуми.

Кондиціонер

Якщо кондиціонер узимку майже не використовувався, навесні його варто перевірити. Невикористана система частіше втрачає герметичність, що може призвести до витоку холодоагенту та поломки компресора.

Тому до початку літньої спеки рекомендується провести сервіс, перевірити систему на витоки, за потреби дозаправити її, а також виконати дезінфекцію і замінити салонний фільтр.

Миття ходової частини

Після зими бажано ретельно змити сіль із днища автомобіля та колісних арок. Особливо це важливо для старших автомобілів, де корозія виникає швидше.

Найкраще виконати таку процедуру на мийці, що має обладнання для очищення нижньої частини авто, або обережно зробити це на мийці самообслуговування, не підносячи струмінь води занадто близько до деталей.

Миття та захист кузова

Ретельне миття кузова навесні допомагає видалити залишки дорожньої солі з порогів, стиків та інших важкодоступних місць. Після очищення варто нанести віск або поліроль.

Такий захисний шар не лише покращує зовнішній вигляд автомобіля, а й захищає лакофарбове покриття від води, бруду та сонячного випромінювання.

Склоочисники

Лобове скло потрібно очистити як зовні, так і зсередини, адже з часом на внутрішній поверхні утворюється наліт, який погіршує видимість.

Водночас варто перевірити стан щіток склоочисників. Якщо вони залишають розводи або мають пошкодження, їх слід замінити, інакше можна легко подряпати скло. Для додаткового ефекту можна нанести засіб типу «антидощ», який допомагає воді швидше стікати зі скла.

Окремо варто зазначити, що деякі речі навесні робити не обов’язково. Наприклад, зимову рідину для склоомивача можна використовувати й у теплу погоду, а моторну оливу в сучасних автомобілях змінюють за пробігом, а не за сезоном.

