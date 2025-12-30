0 800 307 555
Рейтинг найнадійніших чотирициліндрових двигунів у історії

Технології&Авто
Експерти порталу CarBuzz склали рейтинг найнадійніших «четвірок» в історії.
Перше місце зайняла 2,0-літрова «турбочетвірка» EcoBoost від Ford, яка генерує до 301 сил і в період з 2010 по 2018 роки займала підкапотний простір автомобілів марок Ford, Volvo, Jaguar і навіть Land Rover.
Друге місце у «атмосферника» Toyota 22R/22RE, який встановлювали на пікап Hilux та позашляховик 4Runner протягом 1981−1997 років. Мотор запам’ятався невибагливістю і без жодних проблем «долає» понад 800 000 кілометрів.
Замикає топ-3 теж мотор від японської компанії Toyota. Йдеться про більш сучасний чотирициліндровий двигун T24A Dynamic Force Hybrid, що з’явився у 2021 році. Він входить до складу гібридних силових установок пікапа Toyota Tacoma, кросовера Toyota Highlander та позашляховика Lexus TX і видає до 278 «коней».

Найнадійніші чотирициліндрові двигуни:

  1. Ford EcoBoost 2,0 (2010−2018) — від Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover;
  2. Toyota 22R/22RE (1981−1997) від Toyota Hilux і 4Runner;
  3. Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (2021-н.ч.) від Toyota Tacoma та Lexus TX;
  4. Volvo Redblock B230 (1985−1988) від Volvo 240 та 740;
  5. BMW S14 (1986−1991) від BMW E30;
  6. Volkswagen EA888 Gen3 1,8 (2007-н.ч.) від Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle та Audi A3;
  7. Chevrolet 2,7 TurboMax (2018-н.ч.) від Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado та Cadillac CT4;
  8. Subaru EJ22 (1990−1999) від Subaru Legacy, Impreza та Outback;
  9. Hyundai Smartstream Gamma II 1,5 (2018-н.ч.) від Hyundai Elantra, Hyundai Accent та Kia Seltos;
  10. Honda K24 (2001−2016) від Honda Accord, Honda CR-V та Acura TSX.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
