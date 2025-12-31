З 2026 року стартує новий швидкісний залізничний маршрут у Європі Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

З 2026 року стартує новий швидкісний залізничний маршрут у Європі

У 2026 році між Парижем і Мюнхеном запрацює новий швидкісний поїзд, який дозволить подорожувати між містами без пересадок. Проєкт реалізують французька компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn.

Сьогодні дістатися з Парижа до Мюнхена можна лише з пересадкою — найчастіше в Штутгарті чи Мангеймі. Така поїздка займає щонайменше 6−7 годин і створює незручності для мандрівників. Після запуску прямого маршруту час у дорозі скоротиться до приблизно 4 годин 40 хвилин.

Це стало можливим завдяки масштабним інвестиціям ЄС у швидкісні залізничні сполучення, особливо на маршрутах протяжністю менше ніж 1000 кілометрів.

За попередніми планами, щодня курсуватимуть щонайменше п’ять прямих рейсів — як французькі поїзди TGV, так і німецькі ICE.

Ціна

Вартість квитків поки не озвучена, однак видання оцінює, що ціни будуть нижчими, ніж на напрямках Париж-Берлін чи Париж-Відень.

За прогнозами, раннє бронювання може забезпечити квитки за 40−50 доларів, тоді як придбані незадовго до поїздки можуть коштувати близько 150−180 доларів.

У матеріалі також наголошується, що попри уявну швидкість авіаперельоту, літак не є виграшним варіантом.

Хоч сам політ триває приблизно 1,5 години, з урахуванням поїздки до аеропорту, реєстрації, контролю безпеки та можливих затримок загальний час дорівнює 4−5 годинам.

Водночас прямий поїзд Париж-Мюнхен подолає маршрут за 4 години 40 хвилин, що робить залізницю швидшою та комфортнішою альтернативою.

