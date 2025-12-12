В Італії запустять потяг тільки для багатіїв (ціна)
Розкішний спальний поїзд запустив новорічну подорож італійською сільською місцевістю, але щоб забронювати купе, доведеться витратити не маленьку суму.
Згідно з журналом La Dolce Vita, «унікальна подорож поїздом» Італією «поєднує романтику повільної подорожі з блиском святкування, пропонуючи незабутні моменти, піднімаючи келихи за Новий рік з музикою, стилем та веселощами».
Яе пише independent, оголошено про запуск абсолютно нового маршруту для залізничних мандрівників у 2026 році.
Розклад
Дводенна подорож «Шепіт опівночі» відправляється 30 грудня та повертається на станцію Roma Ostiense об 11:00 1 січня.
Зворотний маршрут з’єднує Рим із сільською місцевістю Монтальчіно та Венецією, перш ніж повернутися до столиці Італії.
У розкішний маршрут входить новорічна вечеря від шеф-кухаря, володаря зірки Мішлен, Хайнца Бека, а також виступи бурлеску та «жвавий діджей-сет».
Поза коліями пасажири можуть досліджувати середньовічні вулиці Монтальчіно або канали Венеції, здійснивши екскурсію на човні.
Ціна
Квитки на новорічну поїздку коштують недешево.
Пасажирам доведеться заплатити від 8 880 євро (7 770 фунтів стерлінгів) з особи, щоб забронювати місце.
Можна забронювати два різних класи — каюти класу люкс з розкладним диваном, двоспальним ліжком та пуфами, або каюти класу люкс, що представляють собою головні спальні з диваном, столом та двома кріслами.
