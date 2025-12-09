Імміграційні органи США затримують українок, незважаючи на легальний статус — ЗМІ Сьогодні 18:23 — Світ

Українка, одружена з громадянином США, стала однією з останніх заявниць, яку затримали федеральні агенти під час співбесіди на отримання зеленої карти, незважаючи на те, що її чоловік стверджував, що вона завжди мала законний статус.

Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Приклад

Вікторія Булавіна, 46 років, була затримана в офісі Служби громадянства та імміграції США (USCIS) у Сан-Дієго прямо перед закінченням її співбесіди 4 грудня, у присутності чоловіка Віктора Короля, який хворіє на рак.

«Ми мали співбесіду з імміграційним офіцером приблизно годину. Вона ставила питання щодо всього, що ми подавали. Потім, коли все було завершено, вона сказала, що все добре… Вона сказала, що все в порядку, буде гаразд, але потім додала: „Мені потрібно вийти, вибачте“», — розповів Король Newsweek у понеділок вдень. «Вона вийшла з кімнати, повернулася з двома співробітниками ICE, і вони сказали, що збираються затримати мою дружину».

Видання звернувся до ICE та Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) за коментарем електронною поштою в понеділок вранці.

Як зазначає видання у останні тижні збільшилася кількість повідомлень про іммігрантів, які намагаються отримати статус постійного резидента та громадянство, але їх затримують під час співбесід та церемоній натуралізації в офісах USCIS.

Адміністрація Трампа почала карати за раніше дрібні порушення, які можна було б обговорити чи оскаржити, наприклад, пропущене повідомлення USCIS або розбіжності в документах.

