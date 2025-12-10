ЄС дав Польщі та ще чотирьом країнам тимчасовий дозвіл не приймати мігрантів Сьогодні 06:16 — Світ

Європейський Союз погодився тимчасово звільнити Польщу, Австрію, Хорватію, Чехію та Естонію від обовʼязку приймати мігрантів.

Про це пише Польське радіо з посиланням на міністрів внутрішніх справ ЄС.

Міністри, які зібралися на зустрічі в Брюсселі, пояснили рішення тим, що Польща витрачає багато коштів на охорону східного кордону з Білоруссю та вже прийняла значну кількість біженців з України.

Термін дії рішення та подальші перспективи

Рішення стосується лише наступного року, проте в дипломатичних колах Польщі та ЄС вважають, що його продовжать.

Варшава давно домагалася винятку з механізму солідарності. За правилами ЄС, члени блоку або приймають частину мігрантів, або сплачують €20 тисяч за кожну людину, яку відмовляються приймати до своєї країни.

Позиція Польщі та реакція інших країн

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кірвінський заявив, що механізм визнає Польщу стороною, яка зазнає міграційного тиску стосовно підтримки України. Він очікує, що дозвіл залишиться в силі протягом багатьох років.

Також він сказав, що дискусія під час зустрічі була напружена, оскільки не всі європейські країни задоволені цими рішеннями — зокрема країни на півдні Європи.

