Wi-Fi у спальних потягах та євроколія: УЗ розповіла про плани на 2026 рік

Міністерство розвитку громад та територій України поділилося планами щодо розвитку залізничного транспорту на наступний рік.

Як йдеться у повдіомленні Мінрозвитку, у 2026 році плани розвитку «Укрзалізниці» охоплюють:

модернізацію рухомого складу,

розширення міжнародних маршрутів,

цифровізацію сервісів,

підвищення безбар’єрності,

впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції.

Оновлення вагонів

Зокрема, триватиме реалізація програми оновлення парку пасажирських вагонів, започаткованої Президентом України у 2020 році. У 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення.

Також продовжиться модернізація рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах.

Програма малої механізації буде масштабована і збільшена втричі. У 2026−2028 роках Укрзалізниця отримає ще понад 9 000 одиниць техніки, що дозволить повністю забезпечити потреби колійного господарства всієї мережі. Інфраструктурні підрозділи отримають сучасні інструменти, необхідні для швидкого, безпечного та стійкого ремонту інфраструктури.

Держзмовлення на пасажирські перевезення

Одним із ключових завдань стане впровадження механізму державного замовлення на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні.

Йдеться про розробку моделі компенсації різниці між економічно обґрунтованою собівартістю перевезень і державними тарифами. У Мінрозвитку кажуть, що це дозволить забезпечити фінансову стабільність пасажирського сектору.

«Це рішення є перехідним кроком до впровадження майбутньої системи PSO (зобов'язання щодо надання публічних послуг) відповідно до європейських стандартів», — зазначається у повідомленні.

Євроінтеграція

У 2026 році продовжиться реалізація одного з ключових євроінтеграційних інфраструктурних проєктів — будівництва євроколії на напрямку Скнилів — Мостиська-ІІ, що має з’єднати Львів із європейською залізничною мережею.

Проєкт фінансується за підтримки ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, від якої Україна вже отримала 73,5 млн євро.

«Після ухвалення законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту також розпочнеться робота над впровадженням близько 30 підзаконних актів. Це стане важливим етапом у гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС та створить основу для підвищення безпеки й ефективності залізничних перевезень», — зазначають у Мінрозвитку.

