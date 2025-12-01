Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні 3000 км Укрзалізницею
Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні «3 тисячі кілометрів Україною» Укрзалізницею.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Постанова про безкоштовні 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею була в порядку денному сьогодні на розгляді Уряду, але Кабмін відправив її на доопрацювання! Тож остаточний розгляд і ухвалення буде найближчим часом», — написав нардеп.
Що передбачає програма УЗ-3000
Для пасажирів введуть річний ліміт — безкоштовні 3000 км на одну людину. Сам квиток і плацкарти будуть безкоштовними у позапікові сезони, натомість за постільну білизну та інші додаткові послуги все ж доведеться заплатити. Також важливо, що у програму не входять вагони класу СВ та поїзди Інтерсіті.
Як запускатимуть програму
Запуск УЗ-3000 відбуватиметься у два етапи (з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року).
- Етап 1. Перевезення за спеціально визначеними маршрутами, зокрема зі станцій у районах можливих або активних бойових дій чи поблизу них, а також з територій, які офіційно внесені до держреєстрів бойових дій або окупації.
- Етап 2. Розширення переліку напрямків — Укрзалізниця визначить додаткові маршрути відповідно до можливостей рухомого складу.
Перелік поїздів, вагонів і періоди курсування визначає Укрзалізниця, з урахуванням пріоритету для пасажирів, які користуються ініціативою.
Раніше ми повідомляли, що «УЗ-3000» стане частиною великої програми зимової підтримки громадян. Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати цей комплекс заходів, який має запрацювати вже у грудні. Один із ключових напрямів — транспортна допомога: проєкт «УЗ-3000» дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.
Також ми писали, що для уникнення зловживань і перепродажу квитків «Укрзалізниця» планує використовувати персональну ідентифікацію через застосунок «Дія» або систему BankID.
Для людей літнього віку, які не користуються цифровими сервісами, передбачать допомогу від громадських організацій при реєстрації та оформленні квитків.
