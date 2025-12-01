Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні 3000 км Укрзалізницею Сьогодні 12:15

Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні «3 тисячі кілометрів Україною» Укрзалізницею.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Постанова про безкоштовні 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею була в порядку денному сьогодні на розгляді Уряду, але Кабмін відправив її на доопрацювання! Тож остаточний розгляд і ухвалення буде найближчим часом», — написав нардеп.

Що передбачає програма УЗ-3000

Для пасажирів введуть річний ліміт — безкоштовні 3000 км на одну людину. Сам квиток і плацкарти будуть безкоштовними у позапікові сезони, натомість за постільну білизну та інші додаткові послуги все ж доведеться заплатити. Також важливо, що у програму не входять вагони класу СВ та поїзди Інтерсіті.

Як запускатимуть програму

Запуск УЗ-3000 відбуватиметься у два етапи (з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року).

Етап 1. Перевезення за спеціально визначеними маршрутами, зокрема зі станцій у районах можливих або активних бойових дій чи поблизу них, а також з територій, які офіційно внесені до держреєстрів бойових дій або окупації.

Етап 2. Розширення переліку напрямків — Укрзалізниця визначить додаткові маршрути відповідно до можливостей рухомого складу.

Перелік поїздів, вагонів і періоди курсування визначає Укрзалізниця, з урахуванням пріоритету для пасажирів, які користуються ініціативою.

Раніше ми повідомляли , що «УЗ-3000» стане частиною великої програми зимової підтримки громадян. Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати цей комплекс заходів, який має запрацювати вже у грудні. Один із ключових напрямів — транспортна допомога: проєкт «УЗ-3000» дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

«Укрзалізниця» планує використовувати персональну ідентифікацію через застосунок «Дія» або систему BankID. Також ми писали , що для уникнення зловживань і перепродажу квитків

Для людей літнього віку, які не користуються цифровими сервісами, передбачать допомогу від громадських організацій при реєстрації та оформленні квитків.

