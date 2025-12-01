0 800 307 555
Доплати працівнику за додаткові обов’язки: що треба знати

Особисті фінанси
15
Встановлення доплат за виконання працівником додаткових обов’язків.
Про це Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надало роз’яснення.
Додаткові обов’язки, доручені працівникові, мають бути чітко визначені та сформульовані. Це важливо не лише для правильного розрахунку доплат, а й для уникнення трудових спорів у майбутньому.
Рекомендується деталізувати перелік додаткових функцій у додатковій угоді або в наказі по підприємству, зазначивши їх обсяг, складність та очікуваний результат.
Такий підхід забезпечує прозорість у відносинах між роботодавцем та працівником і дозволяє обом сторонам розуміти межі своїх прав та обов’язків.

Для чого це

Встановлення обґрунтованих і справедливих доплат сприяє підвищенню зацікавленості працівників у продуктивнішій роботі та зміцненню кадрової стабільності. Роботодавцю доцільно передбачати у колективному договорі загальні принципи встановлення таких доплат, щоб уникати суб’єктивності та забезпечити однакові підходи для всіх працівників організації.
Що каже закон

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про оплату праці», працівники мають право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.
Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (стаття 31 Кодексу законів про працю України).
У разі доручення працівникові додаткових обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією, підприємство, установа, організація має отримати від нього письмову згоду.
Нагадаємо, у столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.
