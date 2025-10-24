В Україні запустили платформу «Прихисток. Робота» для ВПО: які можливості доступні Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

В Україні запустили платформу «Прихисток. Робота» для ВПО: які можливості доступні

У столиці представили гуманітарну ініціативу «Прихисток. Робота», яка спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Платформа допомагатиме переселенцям знайти житло й роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Соціальна політика спрямована на те, щоб відновити гідність людей. Не просто давати невеликі кошти, а зробити все, щоб допомогти людині почати все спочатку. Якщо людина має, де жити, і має можливість працювати — вона не просто виживає, вона стає частиною місцевої спільноти, сплачує податки, виховує дітей, розвиває громаду. „Прихисток.Робота“ — це приклад практичного рішення, як поєднати ці два елементи», — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Підтримка від служби зайнятості та парламенту

Улютін зазначив, що Мінсоцполітики підтримує розвиток цієї ініціативи і вже задекларували співпрацю, підписавши меморандум.

Крім того, активний партнер програми — Державна служба зайнятості, яка надає вакансії та проводить консультації для тих, хто шукає роботу.

Читайте також Хто має право отримати довідку ВПО

Програма «Прихисток» запрацювала з першого дня повномасштабного вторгнення, спочатку як група в соціальній мережі, за допомогою якої понад 1 млн українців знайшли житло.

Можливості платформи

Платформа «Прихисток. Робота» пропонує:

вакансії, що передбачають житло від роботодавця;

програми перекваліфікації та навчання;

інструмент пошуку роботи із застосуванням штучного інтелекту;

співпрацю між державними структурами та бізнесом.

Нагадаємо, в Україні раніше створили цифрову платформу для внутрішньо переміщених осіб. Міністерство соціальної політики та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю. Платформа об’єднує пропозиції тимчасового житла та можливості працевлаштування для переселенців. Також проєкт включатиме професійне навчання та юридичну підтримку.

Читайте також Кабмін схвалив нові виплати та допомогу для ВПО

Міністерство соціальної політики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості. Відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.