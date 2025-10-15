Нова програма забезпечення житлом ВПО старшого віку: що пропонує Мінсоцполітики Сьогодні 12:00 — Нерухомість

Міністерство соціальної політики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.

Наразі Мінсоцполітики працює над майбутньою програмою житла для ВПО, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

«Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин», — зауважила заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Вона додала, що у планах міністерства проводити опитування серед ВПО, які наразі мешкають у місцях тимчасового розміщення, де вони хотіли б жити після місць тимчасового проживання, які можливості самодопомоги мають та чого потребують найбільше.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які посилюють соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. ВПО після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд у межах експериментального проєкту з оплати довготривалого медсестринського догляду. Деталі читайте тут

Раніше ПриватБанк підписав договір із Пенсійним фондом України, й відтепер для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів доступна компенсація частини відсоткової ставки за програмою єОселя.

Що передбачає механізм?

відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (при авансі не більше 30% від вартості житла);

70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.

