Кабмін схвалив нові виплати та допомогу для ВПО

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які посилюють соціальний захист внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Підтримка ВПО після евакуації

ВПО після евакуації зможуть отримати додатковий медичний догляд у межах експериментального проєкту з оплати довготривалого медсестринського догляду.

Відразу на стабілізаційному пункті ВПО зможуть отримати консультацію медичного працівника. У разі необхідності, евакуйовану людину можуть направити до медичного закладу, де протягом 30 днів вона отримає лікування. Протягом цього часу, з людиною працюватиме соціальний фахівець, який проводить індивідуальну оцінку потреб, інформує про всі доступні послуги та допомагає з пошуком житла.

Нова соціальна послуга для маломобільних ВПО

Для переселенців із категорії маломобільних громадян запроваджують нову соціальну послугу проживання. Вона передбачає не лише надання ліжко-місця, а й допомогу у веденні господарства та самообслуговуванні.

Фінансування цієї послуги здійснюватиметься за рахунок співфінансування з державного бюджету та місцевих громад, з яких евакуйовано людей.

Базова соціальна допомога

Запрацює новий підхід допомоги родинам у складних життєвих обставинах — базова соціальна допомога.

Ця допомога покликана об’єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію. Розмір базової соціальної допомоги передбачається на рівні 4 500 грн. 100 відсотків такої базової величини для уповноваженого представника сім’ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І та ІІ груп. Іншим — 70 відсотків базової величини.

Додаткова підтримка для працевлаштованих ВПО

Уряд надасть додаткову одноразову виплату до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Сума виплати — 2 000 грн.

Житло для переселенців

Держава виділяє 1 млрд грн для того, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали для ВПО житло тимчасового проживання. Все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 60% за рахунок коштів субвенції та 40% за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Допомога на придбання палива

Окремо уряд передбачив підтримку для переселенців, які отримують пільги або житлові субсидії. Загалом йдеться про 32 тисячі домогосподарств по всій Україні. Вони зможуть отримати кошти на придбання твердого палива, зокрема у прифронтових регіонах.

Допомога буде доступна тим, хто ще не отримав аналогічних виплат від міжнародних організацій. Середній розмір допомоги складе 8 тисяч гривень.

