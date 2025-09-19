0 800 307 555
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам

Особисті фінанси
2
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
У першій половині 2025 року 79% українських агрокомпаній вже підвищили оклади та розцінки для персоналу рослинництва та тваринництва. Ще 21% планують зробити це до кінця року.
Про це свідчать результати дослідження Agrohub, проведене у липні.
Агрономічна служба демонструє найвищі темпи зростання доходів серед ключових категорій персоналу: 81% компаній підняли оклади агрономам на 15−25%.
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
В інженерній службі більшість (серед 54% компаній) підвищень заробітної плати відбулися в межах до 20%, серед 18% компаній доходи зросли на понад 25% і ще серед 18% — доходи залишилися без змін.
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
Схожий баланс спостерігається й серед персоналу елеваторів, де підходи компаній різняться від помірних індексацій до повної відсутності змін.
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
У земельній службі переважають індексації до 15% (63% компаній), 27% збільшили доходи до 20−25%, а ще 18% додали до зарплат 25%+.
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам

Тваринництво та комбінована оплата

Серед компаній, які вже підвищили доходи працівників у 2025 році, 55% мають напрям тваринництва. Динаміка різна:
  • молочне та м’ясне скотарство: підвищення 15−20%;
  • свинарство: зміни практично не зафіксовано.
Для персоналу на комбінованій формі оплати (фіксована + відрядна частина) найактивніше зростання доходів:
  • механізатори — понад 25%;
  • водії — до 20%;
  • працівники елеваторів — до 15%.
Відрядні розцінки зросли на 10−20% для механізаторів і водіїв, та до 15% для персоналу елеваторів.

Причини підвищення зарплат

Більшість компаній піднімали зарплати з квітня 2025 року. Ключові причини:
  • вирівнювання оплати з ринковими показниками;
  • конкуренція за кадри;
  • інфляційні очікування;
  • кращі, ніж прогнозувалося, фінансові результати сезону.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет міністрів пропонує у проєкті державного бюджету України на 2026 рік збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень. Прожитковий мінімум, в разі ухвалення головного фінансового документа у нинішній редакції, зросте до 3209 гривень;
  • бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту. Гострота дефіциту кадрів в Україні знизилася порівняно з минулим роком, хоча проблема все ще актуальна. Одним із головних чинників стало зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.
За матеріалами:
Finance.ua
