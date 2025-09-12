Зростання зарплат в Україні зменшило дефіцит робочої сили — НБУ Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Зростання зарплат в Україні зменшило дефіцит робочої сили — НБУ

Бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту.

Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, гострота дефіциту кадрів в Україні знизилася порівняно з минулим роком, хоча проблема все ще актуальна. Одним із головних чинників стало зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.

Як змінився ринок праці

За даними Нацбанку, кількість вакансій на сайтах пошуку роботи зменшилася, а кількість резюме суттєво зросла. Це свідчить про те, що на ринок праці повертаються групи населення, які раніше були менш активними.

Йдеться про пенсіонерів, людей старшого віку, жінок та молодь.

«Матеріальний стимул досить ефективно працює і, на нашу думку, мабуть, це один з ключових елементів», — підкреслив Ніколайчук.

За його словами, підприємства поступово пристосовуються до кадрового дефіциту та шукають альтернативні способи його подолання. Це додатково знижує напруженість на ринку праці.

Водночас економіка України продовжує зростати. У 2025 році ВВП збільшиться більш ніж на 2%, що свідчить про активність бізнесу. Тому, на думку Ніколайчука, не можна говорити, що попит на кадри знизився.

Вплив нових рішень

Ніколайчук також прокоментував дозвіл уряду на виїзд чоловіків віком 18−22 років за кордон. Він нагадав, що рішення ухвалили 28 серпня, тож воно ще не могло позначитися на ринку праці.

Нагадаємо, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак зазначав , що після рішення Кабінету Міністрів, що дозволило молодим хлопцям віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за межі країни, на ринку праці склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, бізнес заявляє, що хлопці масово звільняються та «тікають» з країни, а з іншого боку, Держприкордонслужба не фіксує сплеску виїзду чоловіків цієї вікової категорії.

Водночас директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський заявляв , що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.

