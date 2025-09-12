0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання зарплат в Україні зменшило дефіцит робочої сили — НБУ

Особисті фінанси
31
Зростання зарплат в Україні зменшило дефіцит робочої сили — НБУ
Зростання зарплат в Україні зменшило дефіцит робочої сили — НБУ
Бізнес поступово адаптується до нових умов і знаходить способи зменшення кадрового дефіциту.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, гострота дефіциту кадрів в Україні знизилася порівняно з минулим роком, хоча проблема все ще актуальна. Одним із головних чинників стало зростання реальних заробітних плат, що стимулювало більшу участь населення на ринку праці.

Як змінився ринок праці

За даними Нацбанку, кількість вакансій на сайтах пошуку роботи зменшилася, а кількість резюме суттєво зросла. Це свідчить про те, що на ринок праці повертаються групи населення, які раніше були менш активними.
Йдеться про пенсіонерів, людей старшого віку, жінок та молодь.
«Матеріальний стимул досить ефективно працює і, на нашу думку, мабуть, це один з ключових елементів», — підкреслив Ніколайчук.
Читайте також
За його словами, підприємства поступово пристосовуються до кадрового дефіциту та шукають альтернативні способи його подолання. Це додатково знижує напруженість на ринку праці.
Водночас економіка України продовжує зростати. У 2025 році ВВП збільшиться більш ніж на 2%, що свідчить про активність бізнесу. Тому, на думку Ніколайчука, не можна говорити, що попит на кадри знизився.

Вплив нових рішень

Ніколайчук також прокоментував дозвіл уряду на виїзд чоловіків віком 18−22 років за кордон. Він нагадав, що рішення ухвалили 28 серпня, тож воно ще не могло позначитися на ринку праці.
Нагадаємо, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак зазначав, що після рішення Кабінету Міністрів, що дозволило молодим хлопцям віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за межі країни, на ринку праці склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, бізнес заявляє, що хлопці масово звільняються та «тікають» з країни, а з іншого боку, Держприкордонслужба не фіксує сплеску виїзду чоловіків цієї вікової категорії.
Читайте також
Водночас директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський заявляв, що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems