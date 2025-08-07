Нестача кадрів чи надлишок фахівців: що відбувається на ринку праці — Finance.ua

Нестача кадрів чи надлишок фахівців: що відбувається на ринку праці Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Ринок праці в Україні залишається нестабільним. У низці сфер фактично відсутній попит на спеціалістів — зокрема, йдеться про професії, пов’язані з культурою, туризмом та морською справою. Водночас роботодавці продовжують активно шукати працівників робітничих спеціальностей та медиків. Найвищий попит наразі — на водіїв, слюсарів, швачок, вантажників і лікарів.

Найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій, за якими чисельність шукачів роботи значно перевищує кількість наявних вакансій. Для прикладу — підсобний робітник, прибиральник, листоноша, укладальник-пакувальник, помічник вихователя, економіст, адміністратор, діловод, спеціаліст державної служби, юрист.

Також майже відсутній попит на фахівців таких професій, як: лісничий, капітан, філолог, художник, туризмознавець, оператор радіочастотного контролю, референт, рахівник, чабан, живописець, рецептурник, взуттєвик з індивідуального пошиття взуття, матрос.

Кого найбільше шукають роботодавці

Державний центр зайнятості повідомляє, що найбільше ж вакансій роботодавці подають для:

кваліфікованих робітників (водіїв, слюсарів, комплектувальників, швачок, електриків, електромонтерів);

працівників сфери послуг (продавців, адміністраторів, кухарів, барист, офіціантів, охоронників, торгових представників, пекарів, майстрів манікюру);

професіоналів та фахівців: (бухгалтерів, інженерів, лікарів, фармацевтів, механіків, медичних сестер/братів, експедиторів, вчителів, технологів, економістів, програмістів);

для некваліфікованих робітників (вантажників, прибиральників, комірників, підсобних робітників).

«Слід зазначити, що суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів. Наприклад, часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники, вантажники», — пояснюють фахівці.

Крім того, зазначається, що завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються в усіх галузях економіки. Для прикладу: водій, бухгалтер, юрист, економіст.

Вплив війни на ринок праці

У Державному центрі зайнятості наголошується, що наразі внаслідок суттєвих змін в економіці країни, міграційних процесів, призову чоловіків та жінок на військову службу, на ринку праці спостерігається дефіцит кадрів.

Зокрема, є проблеми з укомплектуванням робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Роботодавці повідомляють про дефіцит кадрів на кваліфікованих робітників, зокрема за професіями:

електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік;

слюсар-електрик;

монтер колії;

слюсар аварійно-відновлювальних робіт;

зварник;

електрогазозварник;

автослюсар.

«Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр)», — йдеться у відповідь на запит.

