Зарплати до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні — Finance.ua

Зарплати до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні
В Україні готується масштабна реформа професійної освіти — влада має намір підвищити престиж робітничих професій і залучити молодь до отримання затребуваних спеціальностей. Усе через гострий дефіцит на ринку праці в умовах воєнного стану.
Про це розповів керівник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
Які працівники у дефіциті
Найбільш затребуваними сьогодні залишаються:
- зварювальники,
- екскаваторники,
- електрики,
- монтажники,
- будівельники.
При цьому рівень заробітку в цих професіях істотно перевершує доходи молодих спеціалістів з вищою освітою, наприклад, бухгалтерів або юристів. Так, фахівці робітничих професій можуть заробляти від 50 до 100 тисяч гривень на місяць, тоді як випускники вишів — лише 20−40 тисяч.
Як планують покарщувати ситуацію
За словами Бабака, новий закон про професійну освіту покликаний не тільки поліпшити матеріально-технічну базу навчальних закладів, а й кардинально змінити ставлення суспільства до профтехосвіти. Замість застарілого образу «бурси» з’являться сучасні професійні коледжі, де молодь зможе здобути затребувані навички та швидко стартувати в кар’єрі, минаючи багаторічні роки навчання і борги за освіту.
Важливою частиною реформи стане посилення співпраці з роботодавцями, підвищення фінансової підтримки учнів і створення ефективних механізмів працевлаштування після закінчення навчання. Особливу увагу планують приділити і педагогам закладів професійної освіти: для них хочуть запровадити додаткові стимули у вигляді надбавок і премій, щоб утримати досвідчених викладачів і залучити нових.
«Сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу стартову зарплату, ніж власники вищої освіти. Саме ці фахівці будуватимуть нашу країну», — підкреслив Сергій Бабак.
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