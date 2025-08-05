Зарплати до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні — Finance.ua

Зарплати до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Зарплати до 100 тис. грн: які професії найдефіцитніші в Україні

В Україні готується масштабна реформа професійної освіти — влада має намір підвищити престиж робітничих професій і залучити молодь до отримання затребуваних спеціальностей. Усе через гострий дефіцит на ринку праці в умовах воєнного стану.

Про це розповів керівник освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Які працівники у дефіциті

Найбільш затребуваними сьогодні залишаються:

зварювальники,

екскаваторники,

електрики,

монтажники,

будівельники.

При цьому рівень заробітку в цих професіях істотно перевершує доходи молодих спеціалістів з вищою освітою, наприклад, бухгалтерів або юристів. Так, фахівці робітничих професій можуть заробляти від 50 до 100 тисяч гривень на місяць, тоді як випускники вишів — лише 20−40 тисяч.

Як планують покарщувати ситуацію

За словами Бабака, новий закон про професійну освіту покликаний не тільки поліпшити матеріально-технічну базу навчальних закладів, а й кардинально змінити ставлення суспільства до профтехосвіти. Замість застарілого образу «бурси» з’являться сучасні професійні коледжі, де молодь зможе здобути затребувані навички та швидко стартувати в кар’єрі, минаючи багаторічні роки навчання і борги за освіту.

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Важливою частиною реформи стане посилення співпраці з роботодавцями, підвищення фінансової підтримки учнів і створення ефективних механізмів працевлаштування після закінчення навчання. Особливу увагу планують приділити і педагогам закладів професійної освіти: для них хочуть запровадити додаткові стимули у вигляді надбавок і премій, щоб утримати досвідчених викладачів і залучити нових.

«Сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу стартову зарплату, ніж власники вищої освіти. Саме ці фахівці будуватимуть нашу країну», — підкреслив Сергій Бабак.

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