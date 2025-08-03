За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

За яку зарплату готові працювати українці — результати опитування

Більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать дані опитування OLX Робота.

Понад 47% респондентів мають постійну роботу, ще 14% — працюють тимчасово або на фрилансі. Водночас кожен третій активно шукає нове місце, а майже 9% наразі не працюють і не шукають вакансій.

За яку зарплату готові працювати:

до 10 тис. грн — 4%;

10−20 тис. грн — 14,6%;

20−30 тис. грн — 27%;

30−50 тис. грн — 33%;

понад 50 тис. грн — 21,4%.

Якщо брати до уваги динаміку, то у 30% опитаних фінансові очікування зросли за останній рік, у 46% — залишились на тому ж рівні, а 23% знизили планку.

Критерії при виборі роботи

Грошова винагорода — ключовий фактор при виборі роботи для 72% українців. Інші важливі критерії:

гнучкий графік — 32,1%;

стабільність компанії — 29,4%;

дружній колектив — 21%;

можливість віддаленої роботи — 15,7%;

кар’єрні перспективи — 11,5%.

Повний робочий день підходить лише 21,7% опитаних. Все більше людей віддають перевагу гнучкому графіку (31,8%) або дистанційному формату (21,3%). Часткова зайнятість приваблює 19,3%.

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Готовність до змін

Кожен п’ятий готовий переїхати в інше місто України заради кращої роботи. Третина (33,3%) розгляне цей варіант за вигідних умов. Половина — не готова змінювати місце проживання.

На роботу за кордоном наразі налаштовані лише 9,1% опитаних, ще третина — розглядає можливість роботи за кордоном у найближчі 1−2 роки. А 57% не планують виїжджати.

Задоволеність роботою та плани на пенсію

Понад 47% українців мають постійну роботу, ще 14% — працюють тимчасово або на фрилансі. Водночас кожен третій активно шукає нове місце, а майже 9% наразі не працюють і не шукають вакансій.

Серед працевлаштованих більшість задіяні у сферах торгівлі, будівництва, виробництва та логістики. Невелика частка (4,7%) служить у Силах оборони. Переважно працюючі — у віковій групі 31−50 років.

Серед тих, хто вже працює, лише 22% задоволені своєю поточною зайнятістю. Понад 18% активно змінюють професію, ще 59% готуються до цього, але ще не визначились із новою сферою.

Свої перспективи на ринку праці непевними вважає 59% опитаних. Тільки 8% відчувають стабільність.

Опитування також показало, що третина українців прагне піти на пенсію до 55 років, а 76% — не пізніше ніж у 60. Понад 75% погоджуються: після 50 знайти хорошу роботу значно складніше.

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Попри виклики, 30% вже проходили онлайн- або офлайн-курси підвищення кваліфікації, ще 40% планують навчатися. І лише 30% не мають таких планів.

На думку 73,6% опитаних, саме держава має створювати більше можливостей для професійного розвитку. Лише 5,5% вважають, що це повністю відповідальність самої людини.

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