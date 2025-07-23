Найвищі зарплати в Україні 2025: у яких галузях платять більше — Finance.ua
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Найвищі зарплати в Україні 2025: у яких галузях платять більше

Особисті фінанси
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Найвищі зарплати в Україні 2025: у яких галузях платять більше
Найвищі зарплати в Україні 2025: у яких галузях платять більше
У 2025 році заробітні плати в Україні продовжують зростати, хоча темпи цього зростання мають свої особливості. За даними Держстату, у першому кварталі середня зарплата зросла на 24,1% і досягла 23,5 тис. грн.
Схожі тенденції фіксує і кадровий портал Work.ua: станом на липень середня зарплата у вакансіях на платформі зросла з 20,5 тис. грн до 25 тис. грн — це приріст на 22%, повідомляє РБК-Україна.

Де найвищі зарплати

Традиційно лідером за рівнем оплати праці залишається сфера інформаційних технологій і телекомунікацій. За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата в цій галузі досягла 65,6 тис. грн — це на 32,6% більше, ніж рік тому. Однак усередині самої сфери спостерігається спад: кількість вакансій знижується, а конкуренція посилюється.
На другому місці — фінансова та страхова діяльність із показником 50,3 тис. грн і річним зростанням на 28,6%. Далі йдуть професійна, наукова і технічна сфери — 30,9 тис. грн (+17,3%), державне управління та оборона — 28,2 тис. грн (+20,6%).
Найнизькооплачуванішими залишаються працівники сфери освіти: у середньому — 14,3 тис. грн (+13,1% за рік).

Найбільш високооплачувані професії

Згідно зі статистикою Work.ua за останній місяць, найвищі зарплати (крім управлінців, IT-фахівців і військових) пропонували таким фахівцям:
  • ендодантист — 60 тис. грн;
  • рієлтор, трейдер, водій міжнародних перевезень — до 55 тис. грн;
  • медіабаєр — 50,5 тис. грн;
  • ортодонт — 50 тис. грн;
  • бізнес-аналітик — 47,5 тис. грн.
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Зростання зарплат у масових професіях

У 2025 році значно зросли оклади і за найбільш масовими вакансіями:
  • продавець-консультант — +21% (до 20,5 тис. грн),
  • менеджер із продажу — +27% (до 35 тис. грн),
  • кухар — +23% (до 26,5 тис. грн),
  • касир — +21% (до 20 тис. грн),
  • водій — +25% (до 22,5 тис. грн),
  • бариста — +21% (до 20,5 тис. грн).

Хто готовий підвищувати зарплати

Близько 35% українських компаній заявили про плани підвищення зарплат у 2025 році. Найвищий відсоток — серед таких галузей:
  • сільське господарство — 51,7%,
  • видобувна промисловість — 46,7%,
  • переробна промисловість — 44,2%.
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Водночас найменшу готовність до збільшення окладів зафіксовано у сферах мистецтва, розваг і спорту (17%), державного управління (18,2%) та освіти (24%).
Таким чином, попри позитивну динаміку, зростання зарплат в Україні має нерівномірний характер і багато в чому залежить від галузі, кваліфікації працівників і загального стану економіки.
За матеріалами:
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