Кому на ринку праці пропонують найвищу зарплату — Finance.ua

Кому на ринку праці пропонують найвищу зарплату
Показник середньої зарплати у червні вперше від початку року не зріс та залишився на рівні 25 тис. грн. Водночас минулого місяця кількісь кандидатів на ринку праці була найвищою за два роки.
Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
Хто шукає роботу найактивніше
За даними аналітиків, найбільше нових шукачів з’явилося в Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій, Закарпатській та Волинській областях.
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Вони переважно шукали роботу в готельно-ресторанному бізнесі, туризмі, освіті, торгівлі та обслуговуванні.
Також зросла частка кандидатів віком до 18 років — з 3% до 6%. Вони зазвичай подаються на посади продавців-консультантів, барист, офіціантів тощо.
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Як зазначають фахівці, найм неповнолітніх — це ще одна відповідь бізнесу на дефіцит робочих рук.
Кому платять найбільше
Найвищі зарплати у ендодонтистів, які отримують 60 тис. грн щомісяця.
Водії-міжнародники, рієлтори та трейдери мають однаковий дохід у розмірі 55 тис. грн.
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Також серед лідерів за рівнем оплати праці були рихтувальники (52 500 грн), медіабаєри (50 500 грн), ортодонти (50 тис. грн), а також арматурники й бізнес-аналітики, які заробляли по 47 500 грн на місяць.
У яких галузях зросли зарплати:
- «Будівництво, архітектура» — 32 500 грн, +8% до травня;
- «Страхування» — 28 000 грн, +8%;
- «Краса, фітнес, спорт» — 26 750 грн, +7%;
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 26 000 грн, +4%;
- «Культура, музика, шоу-бізнес» — 25 000 грн, +3%.
Нагадаємо, пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України повідомила, що будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.
Гарантований розмір тарифної ставки для працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу, зростає з 231% до 401% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це підвищення означає збільшення мінімального окладу з 6995 грн до 12 142 грн на місяць.
Як повідомили у НБУ, брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами, понад 20% р/р у 2025 році.
Проте через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р.
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