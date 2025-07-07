В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників — Finance.ua

В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників

Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Як сказано в повідомленні, у Бородянці відбулося підписання нової Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Документ діятиме з 2025 до 2027 року й передбачає оновлені соціально-трудові гарантії для працівників будівельної сфери.

Згідно з угодою, гарантований розмір тарифної ставки для працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу, зростає з 231% до 401% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це підвищення означає збільшення мінімального окладу з 6995 грн до 12 142 грн на місяць.

«Будівельна галузь відіграє стратегічно важливу роль у відновленні країни, тож увага до умов праці будівельників є критично необхідною. Важливо закласти системні основи для будівництва нової України — включно з гідними умовами праці та стабільною оплатою», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Документ також передбачає:

заходи з легалізації зайнятості в будівництві;

підвищення кваліфікації працівників;

забезпечення безпеки та гігієни праці;

захист трудових прав.

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Угода є обов’язковою для всіх підприємств, що працюють у будівництві та виробництві будматеріалів, незалежно від форми власності. На її основі роботодавці мають оновити або укласти колективні договори на місцях.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів очікує прискорене зростання середньої зарплати у наступні три роки. Як свідчить проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, через три роки вона може досягти майже 40 тисяч гривень. Показники середньої зарплати штатних працівників на наступні три роки:

2026 рік — 30 240 гривень (зростання на 24% порівняно з 2025 роком);

2027 рік — 35 268 гривень (зростання на 16,6%);

2028 рік — 39 758 гривень (зростання на 12,7%).

Як свідчать дані Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

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