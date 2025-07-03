Якою буде середня зарплата в Україні у 2026−2028 роках — проєкт Бюджетної декларації Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Якою буде середня зарплата в Україні у 2026−2028 роках — проєкт Бюджетної декларації

Кабінет Міністрів очікує прискорене зростання середньої зарплати у наступні три роки. Як свідчить проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки, через три роки вона може досягти майже 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 27 червня 2025 року № 774.

За попереднім прогнозом, у 2025 році середня зарплата складе 24 389 гривень.

Показники середньої зарплати штатних працівників на наступні три роки:

2026 рік — 30 240 гривень (зростання на 24% порівняно з 2025 роком);

2027 рік — 35 268 гривень (зростання на 16,6%);

2028 рік — 39 758 гривень (зростання на 12,7%).

У проєкті також наведені прогнози курсу гривні до долара США:

2026 рік — 44,7 грн за долар;

2027 рік — 45,2 грн;

2028 рік — 45,6 грн.

За цими курсами розрахована середня зарплата в доларах:

2026 рік — 677 доларів (зростання на 20,3%);

2027 рік — 780 доларів (зростання на 15,3%);

2028 рік — 872 долари (зростання на 13,7%).

Проєкт містить і прогноз розміру заробітної плати вчителів (без нарахування єдиного соціального внеску):

2026 рік — 17 тисяч гривень;

2027 рік — 18,3 тисячі гривень;

2028 рік — 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026−2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та розмір мінімальної зарплати. Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні. Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік — 8,6%, 2027 рік — 5,9%, 2028 рік — 5,3%).

Крім того, під час формування видаткової частини держбюджету на 2026−2028 роки буде враховано такі показники мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.

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